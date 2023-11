Karlsruhe vor 25 Minuten

KSC trifft auf Karten sammelnde Nürnberger: Eine Chance für den Sieg?

Die aktuelle Form spricht für den 1. FC Nürnberg. Denn: Während der Karlsruher SC nur eine der fünf zuletzt ausgetragenen Zweitligapartien gewonnen haben, waren die Nürnberger in der Liga in diesem Zeitraum in vier Begegnungen siegreich, fertigten zuletzt den SC Paderborn beeindruckend in Paderborn mit 3:1 ab… Gegen die Westfalen hatten die Karlsruher kurz zuvor eine Heim-Klatsche kassiert. Peter Putzing mit den Facts zum Spiel.