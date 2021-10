vor 48 Minuten Karlsruhe KSC-Trainer warnt vor zu großen Erwartungen gegen Paderborn

Nach dem Pokal-Coup bei Bayer 04 Leverkusen trifft der Karlsruher SC in der 2. Fußball-Bundesliga um13.30 Uhr auf den SC Paderborn. KSC-Trainer Christian Eichner warnte nach dem 2:1 am Mittwoch beim Europa-League-Teilnehmer aber vor zu großen Erwartungen an seine Mannschaft. Seine Spieler müssten gegen Paderborn die gleiche Leidenschaft und ein ähnlich gutes Abwehrverhalten wie in Leverkusen zeigen, um weiter erfolgreich zu sein.