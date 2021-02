Der KSC geht am Wochenende im heimischen Wildpark wieder auf Punktejagd, denn am Sonntag gastiert um 13.30 Uhr Jahn Regensburg in Karlsruhe. Christian Eichner erwartet eine kampf-, lauf- und mentalitätsstarke Mannschaft von der Donau, die am Mittwoch im DFB-Pokal für Aufruhr sorgte.

Der Karlsruher SC startete traumhaft ins neue Jahr, sechs Spiele, fünf Siege und ungeschlagen auf dem fünften Platz. Wann standen die Karlsruher zuletzt so erfolgreich da?

Eichner mit Trainingsleistung zufrieden

Am Sonntag gilt es an den blau-weißen Januar anzuknüpfen, denn der KSC trifft um 13:30 Uhr im heimischen Wildpark auf den SSV Jahn Regensburg. Nach der englischen Woche hatte Cheftrainer Christian Eichner nun eine ganze Woche Zeit, um seine Mannschaft auf das kommende Spiel vorzubereiten.

"Ein riesengroßes Kompliment an meine Mannschaft für die Trainingsintensität", erklärt Eichner auf der Pressekonferenz, "das sieht sehr reif aus, was die Mannschaft in den letzten Tagen im Training gezeigt hat."

Neben Christian Eichner saß bei der virtuellen Pressekonferenz am Freitag ein junges Gesicht: Youngster Jannis Rabold, der nach seinem Einsatz in Bochum viel Lob erhielt. "Jannis hat sich nicht nur die Einsatzminuten verdient, sondern hat es sich auch mal verdient, bei einer Pressekonferenz dabei zu sein", scherzt Eichner neben seinen Schützling.

Rabold-Debüt in der Startelf?

Darf das Eigengewächs am Sonntag dann auch gleich sein erstes Startelf-Debüt feiern? Christian Eichner verrät nichts. "Wer, welche Position übernehmen wird, sehen wir final erst am Sonntag. Rabold selbst fand klare Worte über das anstehende Spiel gegen Regensburg: "Wir werden als Mannschaft alles dafür tun, um die drei Punkte im Wildpark zu behalten."

Da muss Eichner definitiv auf Philip Heise (Muskelfaserriss), Dirk Carlson (Rückenprobleme), Marvin Wanitzek (Gelb-Sperre) und Sebastian Jung verzichten müssen. Jung mache nach seiner Verletzungspause Fortschritte und habe bereits heute erste Teile des Trainings absolviert. "Ich hoffe, dass Sebastian zeitnah eine Option für den Kader und dann für den Platz sein wird", so der Cheftrainer.

Regensburg: Kampf- und Laufstark

Mit Jahn Regensburg bekommt der KSC einen kampf- und vor allem laufstarken Gegner vor die Brust, der am vergangenen Mittwoch in der dritten Runde des DFB-Pokals für Aufruhr sorgte. Gegen den Bundesligisten 1.FC Köln holten die Regensburger nach einem 0:2 Rückstand im Elfmeterschießen den Sieg. In der Liga sind die Regensburger auf dem 11. Platz zu finden.

"Wir werden auf eine Mannschaft treffen, die es in keiner Weise ein zweites Mal in der Liga gibt", so Eichner. Der Cheftrainer ist sich im Klaren, dass seine Mannschaft am Sonntag alles auf den Platz werfen muss, um die drei Punkte im Stadion zu behalten. "Diese Mannschaft hast du erst geschlagen, wenn sie nach der Ampel am Stadion rechts abbiegt."

Der Blick auf das DFB-Pokal-Spiel von Regensburg am Mittwoch Abend zeige wie viel Kampf und Leidenschaft im kommenden Gegner liegt. "Wir müssen uns klar sein, dass wir auf eine Mannschaft treffen, die am Mittwoch Abend einen 0:2 Rückstand gegen einen Bundesligisten aufgeholt hat", so Eichner, "das sagt einiges über den Charakter und die Mentalität der Mannschaft aus."

Doch Eichner blickt optimistisch auf die 90 Minuten gegen Regensburg. "Wir waren in dieser Woche sehr fleißig, deshalb hoffe ich, dass die Punkte am Sonntag in Karlsruhe bleiben. Wir haben einen tollen Januar hinter uns und haben uns in eine fantastische Ausgangssituation gebracht, was unser Saisonziel anbelangt", erklärt er.