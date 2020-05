Am Samstag trifft der Karlsruher SC im Heimspiel auf den FC St. Pauli (Anpfiff 13 Uhr). Das Ziel für die Partie ist klar: "Wir versuchen, an die Dinge anzuknüpfen, die wir seit der Corona-Pause gut hinbekommen haben und die drei Punkte im Wildpark zu behalten", sagt KSC-Trainer Christian Eichner bei der Online-Pressekonferenz vor dem Spiel am Freitag.

Da sich der KSC in der Englischen Woche befindet und am Mittwochabend bereits auswärts gegen Hannover gespielt hat, hat es der Chef-Coach seither ruhig angehen lassen. "Wir haben seit Hannover nur das Abschlusstraining heute Morgen in der Sportschule Schöneck auf dem Turmberg absolviert. Heute Nachmittag haben die Spieler noch einmal Zeit abzuschalten und sich zu regenerieren", sagt Eichner.

"Wir erwarten einen Gegner, der weiß, wie das Spiel funktioniert"

Beim Abschlusstraining habe man den Spielern noch einmal Feedback zur vergangenen Partie mit auf den Weg gegeben: "Wir hatten in Hannover zu viele Ballverluste, das haben wir den Jungs heute nochmal vor Augen geführt."

Mit der Leistung gegen die Roten ist Christian Eichner aber grundsätzlich zufrieden. "Wir hatten wie gegen Bochum auch die Chance, die volle Punktzahl zu holen, aber wir hätten auch ganz ohne Punkte dastehen können", meint er.

Daher sei es am Samstag umso wichtiger, den Gegner "auf Spannung zu halten" - gerade dann, wenn es gegen St. Pauli geht. "Diese Mannschaft ist immer für Überraschungen gut und hat bisher meiner Meinung nach durchaus ansprechend gespielt. Sie haben vorne extrem gefährliche Spieler und bieten hinten immer etwas an - wir erwarten also einen Gegner, der weiß, wie das Spiel funktioniert", sagt Eichner.

Ein oder andere Überraschung in der Startelf möglich

Umso beruhigender ist daher der Gedanke, dass der Trainer - nachdem er noch vor wenigen Wochen gegen Darmstadt auf sieben Spieler teils krankheitsbedingt verzichten musste, gegen die Kiezkicker auf nahezu den gesamten Kader zurückgreifen kann.

"Bis auf Babacar Guèye sind alle einsatzbereit", sagt er. Über seine favorisierte Startelf will er am Freitag allerdings noch nichts verraten. "Wir haben schon eine Richtung. Es kann sein, dass es am Samstag hier die ein oder andere Überraschung geben wird."