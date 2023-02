"Es war ein Tag, an dem bei uns alles geklappt hat, ein Rädchen ins andere griff und beim Gegner war das Gegenteil der Fall", so Christian Eichner, Cheftrainer des Karlsruher SC am Donnerstag auf der Pressekonferenz des KSC. Gemeint ist das Hinspiel gegen den SSV Jahn Regenburg am 5. Spieltag der laufenden Zweitliga-Saison.

Im Jahnstadion spielten sich die Badener in einen Rausch und siegten am Ende 6:0. Nun - rund sechs Monate später - steht das Rückspiel an. Der SSV gastiert am Freitagabend im BBBank Wildpark. Trotz des klaren Hinspielsieges, der zwei Siege in Folge und der aktuellen Durststrecke der Gäste - sie gewannen ihr letztes Spiel im Oktober - geht Eichner nicht von einfachen drei Punkten aus.

"Sie werden mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch kommen und wir werden auf einen Gegner treffen der in Sachen Körperlichkeit einiges mitbringen wird", so der KSC-Cheftrainer. Eine große Rolle in der aktuellen Vorbereitung auf das Spiel am Freitag würde der damalige Kantersieg aber nicht spielen.

"Wissen den Sieg gut einzuschätzen"

"Wir wussten und wissen den Sieg von damals gut einzuschätzen und wissen, das wir auf eine extreme Wucht treffen werden. Sie werden alles geben, um ihre Serie brechen zu können". Um zu bestehen, müssen wir mit einem beherzten Kopfsprung in die Welt von Regensburg eintauchen, sagt Eichner.

Gegen die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic kann Eichner wieder auf den zuletzt gesperrten Stephan Ambrosius zurückgreifen. Er wird wohl in die Startelf zurückkehren. Auch weil Innenverteidiger-Kollege Christoph Kobald nach Krankheit und einer allergischen Reaktion auf ein Medikament erst am Mittwoch wieder ins Training einsteigen konnte.

Neben Kobald bangt Eichner auch um den Einsatz seines erkälteten Kapitäns Jérôme Gondorf. Der gebürtige Karlsruher ließ zur Sicherheit die Einheit am Donnerstag ausfallen, "um die Chancen zu erhöhen, dass er die Mannschaft auf das Feld führen kann", wie Eichner erklärt.

Sonderlob für KSC-Kapitän Gondorf

Bei der Frage nach einem möglichen Ersatz für "Jego" legt sich Eichner am Donnerstag noch nicht fest. "Es ist eine Frage, mit der ich mich ungern beschäftigen möchte. Wir wissen aber, wie wir auf der Position aufgestellt sind. Leon Jenßen zusammen mit Tim Breithaupt könnte eine Mischung sein, es könnte aber auch sein, dass wir das System komplett umbauen", erklärt Eichner und ergänzt: "Egal, wer auf dem Feld stehen wird, die Mannschaft wird bereit sein."

Im selben Atemzug spricht Eichner ein Sonderlob für seinen Kapitän aus, der in der Öffentlichkeit sehr differenziert gesehen werde. "An dieser Stelle ist ein Kompliment notwendig. Er geht die letzten Wochen richtig vorne weg und bringt die Dinge ein, die ich von ihm erwarte. Das Tor in Sandhausen war das i-Tüpfelchen auf sein gesamtes Auftreten in den letzten Wochen. Man sieht ihm in jeder Faser des Körpers an, wie er unsere Ziele erreichen will und die Kabine dabei mitnimmt."

Eichner wünscht sich neuen Vertrag für Choi

Eichner sei optimistisch, dass Gondorf am Freitagabend auflaufen könne. Sicher nicht dabei sein wird Kyoung-Rok Choi. Nach seinem Schlüsselbeinbruch vor der Partie beim SV Sandhausen wurde der Südkoreaner erfolgreich operiert und wird wohl zwischen fünf bis acht Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Besonders heikel: Der Vertrag von Choi läuft nach der aktuellen Saison aus. Eichner machte sich stark für eine Vertragsverlängerung des 27-Jährigen. "Das wir einen Spieler wie ihn gerne im Kader und auf dem Feld haben, ist bekannt und deswegen erhoffe ich mir, dass wir mit ihm im neuen Jahr weiterarbeiten können", so Eichner.