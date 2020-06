vor 9 Stunden Karlsruhe Sicherheitsvorkehrungen vor Stuttgart-Spiel: KSC-Straßenbahn übernachtet in Garage

Die Sicherheitsvorkehrungen für das baden-württembergische Derby in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem Karlsruher SC und dem VfB Stuttgart am Sonntag (13.30 Uhr) fallen eher unkonventionell aus. "Wir haben mit Stuttgart kleinere Maßnahmen abgestimmt. Zum Beispiel reist der VfB nicht im Vorfeld an und übernachtet, sondern erst am Spieltag", sagte der KSC-Sicherheitsbeauftragte Holger Brandenburg der Deutschen Presse-Agentur am Freitag.