Vier bitternötige Punkte hat sich der Karlsruher SC bei seinen letzten Spielen sichern können. Nun soll das gestärkte Selbstbewusstsein auch beim Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 am Sonntag (Anpfiff 13.30 Uhr) vor 450 Zuschauern zum Ausdruck kommen. Trainer Christian Eichner bleibt optimistisch, ist sich aber über die Stärke des Gegners bewusst, der mit zwei Punkten noch vor dem KSC liegt.

Nachdem der KSC eher durchwachsen in die neue Saison startete, scheint jetzt - vorerst - der Knoten geplatzt zu sein. Mit vier wichtigen Zählern konnten die Blau-Weißen in den vergangenen Spielen gegen Sandhausen und Nürnberg ihren Punktestand aufbessern.

"Das Selbstbewusstsein der Mannschaft ist gestärkt", sagt Trainer Christian Eichner bei der Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Freitag. Ein Umstand, der sich auch positiv aufs Training auswirke, sagt Verteidiger Christoph Kobald: "Wir kommen gerne zum Training, es wird viel gelacht."

Zudem habe die Mannschaft in den vergangenen zwei Wochen extrem viel Schwung mitnehmen können, der darauf hoffen lasse, weitere Punkte zu sammeln. Dennoch dürfe man jetzt "keinen Deut nachlassen", so Eichner.

"Gersbeck wird seinen Kasten sauber halten"

Denn: Der Chefcoach ist sich über die Stärke der "Lilien" bewusst. Schließlich handle es sich dabei um einen Gegner, der, laut Eichner, nach Punkten extrem zu kurz gekommen sei.

Umso größer ist daher das Bangen um den Einsatz von Torhüter Marius Gersbeck. Der musste aufgrund einer Sprunggelenksverletzung zuletzt pausieren. Am Freitags-Training soll er laut Christian Eichner aber wohl schon wieder teilnehmen. "Marius ist ein richtiger Kerl. Ich denke schon, dass er am Sonntag seinen Kasten sauber halten wird", so der Coach weiter. Eine endgültige Entscheidung will Eichner aber erst nach dem Training fällen.

Marlon Dinger kehrt zum KSC zurück

Auch bei der Besetzung der sonstigen Startelf steht noch alles offen. Neben dem verletzten Janis Hanek wird die Mannschaft auch auf Dominik Kother verzichten müssen. Der hatte sich gegen Nürnberg eine Gelb/Rot-Sperre eingehandelt und muss auf der Bank sitzen - gute Chancen zum Aufrücken könnte Marvin Wanitzek haben. Er hat schließlich beim Spiel gegen Nürnberg den Ausgleichstreffer erzielt.

Eine positive Nachricht gibt es allerdings noch: Wie Christian Eichner bestätigt, soll Marlon Dinger ab kommender Woche wieder bei den blau-weißen Profis trainieren. Das 19-jährige KSC-Eigengewächs wurde erst Ende September bis zum Jahresende an den Oberligisten 1. FC Bruchsal verliehen