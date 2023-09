Es ist der siebte Spieltag der 2. Bundesliga. Im mittelfränkischen Fürth sind 18 Grad angekündigt. Beste Voraussetzungen für ein Match auf dem Fußballplatz. Doch der Reihe nach. Wie und vor allem mit wem reist der Karlsruher SC überhaupt an? Wie schätzt Cheftrainer Eichner den Gegner ein und wie ging nochmal das letzte Spiel gegen Fürth aus?

Lars Stindl wieder mit dabei

Die genaue Aufstellung der Badner gibt Cheftrainer Christian Eichner bei der Pressekonferenz am Donnerstag natürlich nicht preis. Dafür ist mittlerweile klar, dass Lars Stindl mit im Bus nach Fürth sitzen wird.

Trainierte zuletzt alleine, jetzt ist er wieder zurück im Mannschaftstraining: Lars Stindl. | Bild: Carsten Kitter

Nach einem Kahnbeinbruch in der rechten Hand, musste der 35-Jährige pausieren - zumindest auf dem Spielfeld. Trainiert wurde dennoch. So absolvierte Stindl vergangenen Freitag, 15. September erneut eine individuelle Trainingseinheit mit Rehacoach Wendelin Wäcker. Seit dieser Woche ist Stindl auch wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Offen ist allerdings, ob er von Beginn an spielt oder zunächst auf der Bank auf seine Einwechslung wartet. Auch auf welcher Position er spielen wird ist noch unklar. Sturm oder Mittelfeld ist weiterhin die Frage. "Er hat diese Woche große Fortschritte in puncto Zweikämpfe gemacht und wir werden am Samstag im Hotel einen Fahrplan abstecken, ob er von Beginn an spielt oder von der Bank kommt", sagte Eichner im Zuge der Pressekonferenz am Donnerstag.

Die Positionsfrage stehe und falle mit der Grundordnung, mit der die Mannschaft ins Spiel geschickt würde. "Mit einer Raute kommen für Lars zwei Positionen infrage, spielen wir eine flache Vier ist es die Position rund um den anderen Stürmer. Das würde uns im Spiel mit dem Ball mehr Möglichkeiten geben, weil er sich in Räumen aufhält, die einfach unangenehm zu verteidigen sind", so Eichner weiter.

Personalprobleme beim KSC: Wer fehlt auf dem Platz?

Nach der Rückkehr von Stindl, kann KSC-Trainer Eichner dennoch nicht aus den Vollen schöpfen. Denn: Zu den Langzeitverletzten Daniel O`Shaugnessy und Efe-Kaan Silharoglu gesellen sich nun auch noch Abwehrspieler Christoph Kobald und Stürmer Tim Rossmann. Damit fehlt den Blau-Weißen sowohl hinten als auch vorne ein Mann. Beide Spieler werden laut Eichner zudem wohl bis zur nächsten Länderspielpause Mitte Oktober ausfallen. Außerdem steht auch noch auf der Kippe, ob Daniel Brosinski (Pferdekuss) und Marcel Beifus (Krankheit) auf dem Platz stehen werden.

Wie ging das letzte Spiel gegen Greuther Fürth aus?

Trotz dieser Personalprobleme, können die Badener dem Spiel optimistisch entgegenblicken. So liegt die letzte KSC-Niederlage in Fürth bereits acht Jahre zurück. Das häufigste Ergebnis beim Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften, war ein 2:1 für die Blau-Weißen. So auch im Februar.

Karlsruhe Holt der KSC wieder Punkte in Fürth? Diese Facts sprechen für einen badischen Erfolg Das könnte Sie auch interessieren

Außerdem wisse man, was da auf die Mannschaft zukommt: "Fürth spielt Dreierkette. Da erwartet uns eine Alex-Zoringer-Mannschaft", verweist Eichner auf den Coach der Gastgeber und konkretisiert: "Bei ihm heißt es immer: Attacke, immer wieder Stress auf den Gegner ausüben. Aber das kennen wir alles."

KSC-Rückendeckung in Fürth

Laut Webseite des KSC, erhalten die Profis von mindestens 1.400 KSC-Fans Unterstützung im Sportpark Rohndorf. Kurzentschlossen können sich noch ab 90 Minuten vor Spielbeginn an der Gästekasse ein Ticket sichern. Anpfiff ist um 13 Uhr.

Schiedsrichter: Wer pfeift den KSC in Fürth?

Wie schon in der vergangenen Woche gegen Kaiserslautern schickt der DFB einen seiner besten zur Partie des KSC. Patrick Ittrich wird die Partie der Badener im Frankenland leiten. Seine Assistenten sind Christian Gittelmann und Jarno Wienefeld. Vierter Offizieller ist Nouhoum Traore. Markus Schmidt ist Video-Assistent-Referee in Köln, er wird unterstützt von Tobias Fritsch.

Niko Gießelmann (Spvgg. Greuther Fuerth) bekommt von SchiedsrichterPatrick Ittrich (Hamburg) die Gelbe Karte. | Bild: fu-sportfotografie.de

Übertragung im Pay-TV und in Karlsruher Kneipen

Das Auswärtsspiel zwischen Greuther Fürth und dem KSC wird über den Sky-Live-Stream übertragen. Das Spiel wird außerdem natürlich auch in Bars und Kneipen in Karlsruhe zu sehen sein. Hier geht`s zur Übersicht!