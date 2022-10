Mit dem SV Darmstadt kommt am Samstag ein Gegner auf den Karlsruher SC zu "der alle Zutaten hat, um in die Bundesliga aufzusteigen", so KSC-Cheftrainer Christian Eichner auf der Pressekonferenz vor dem zwölften Spieltag am Donnerstag.

KSC steht vor englischer Woche

Das Spiel gegen die Hessen bildet den Auftakt einer englischen Woche in der KSC neben den "Lilien" auf den SV Sandhausen im DFB-Pokal und Fortuna Düsseldorf trifft.

Cheftrainer Christian Eichner | Bild: Thomas Riedel

"In der Liga treffen wir auf zwei Mannschaften die um die ersten drei Plätze ein Wörtchen mitreden wollen und dazwischen haben wir ein interessantes Pokalspiel", so Eichner und bilanziert: "Es wird eine spannende Woche."

Nachdem Eichner zuletzt nur wenige Änderungen an seiner Startelf vor (Jung für Thiede), muss der Fußballlehrer gegen den SVD mindestens einmal umbauen. Wie bekannt, wird Marcel Franke aufgrund einer Stammzellenspende, die er am Donnerstag abgibt, nicht zur Verfügung stehen.

"Es ist vom Menschen Marcel Frank eine großartige Aktion, die bundesweit großen Anklang gefunden hat. Er nimmt eine große Vorbildfunktion ein", sagt Eichner.

Kobald oder Ballas?

Von Beginn an sei die Kommunikation zwischen ihm, Franke und dem Verein gut und für alle war sofort klar, "dass wir unterstützend dahinter stehen. Nichtsdestotrotz müssen wir am Samstag elf Mann auf den Platz schicken."

Für Frankes Vertretung - der bisher in jedem Ligaspiel von Beginn an dabei war - kommen für Eichner zwei Kandidaten infrage: Florian Ballas und Christoph Kobald.

Der Heidenheimer Kevin Sessa (l) im Zweikampf mit dem Karlsruher Marcel Franke. | Bild: Uli Deck/dpa

"Beiden muss ich für ihre Leistung in den letzten Wochen ein großes Kompliment aussprechen. Beide haben es nicht einfach gehabt", so Eichner.

Ballas - zuletzt zwei Mal mit einem Kurzeinsatz auf dem Feld - kam im vergangenen Sommer zum KSC, fiel aber dann verletzt aus. Kobald kämpfte sich nach einer Innenbandverletzung, die er zum Ende der vergangenen Saison erlitt, zurück.

"Beide haben einen richtig guten Job gemacht und für mich wird es eine extrem schwere Entscheidung. Positiv ist, dass ich aus zwei Spielern wählen kann, klar ist aber auch, dass ich einen enttäuschen werden. Das gehört aber zum Job", so Eichner.

Was wird aus Heise?

Neben dem definitiven Ausfall von Franke, steht hinter dem Einsatz von Linksverteidiger Philip Heise ein Fragezeichen. Der 31-Jährige ist laut Eichner muskulär angeschlagen. "Wir, haben aber noch 48 Stunden Zeit um hier positives berichten zu können."

Philip Heise (KSC 16) rettet den Ball vor dem Aus: Im Test gegen Freiberg trug der KSC noch das Trikot der abgelaufenen Saison. | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Für Heise stünde neben Kilian Jakob auch Marco Thiede bereit. Thiede - eigentlich auf der rechten Seite zu Hause - kam gegen Bielefeld für Heise in die Partie und verteidigte auch auf der linken Seite des KSC. "Sollte Philip nicht spielen können, sind Kilian Jakob und Marco Thiede eine Alternative", so Eichner.

Am vergangenen Spieltag gegen Bielefeld kam Thiede für Heise in die Partie und verteidigte in der Schlussphase auf der für ihn ungewohnten linken Seite. "Für Kilian war es sicher kein einfacher Moment. Doch ich wollte in diesem Moment die Seite dicht haben und Marco ist, was das angeht einer der besten Spieler im Kader", erklärt der Cheftrainer.