Karlsruhe vor 1 Stunde

Kann der KSC jetzt auch noch gegen den HSV gewinnen? Eichner: "Wir wissen was wir brauchen und werden vorbereitet sein"

Hamburger SV lautet die Aufgabe für den Karlsruher SC am kommenden Samstagabend. In der jüngeren Vergangenheit trafen Badener und Nordlichter oft aufeinander, das bessere Ende hatte dabei meist der HSV. Wie Cheftrainer Christian Eichner den Spieß nun umdrehen will, erklärt er auf der Pressekonferenz am Donnerstag.