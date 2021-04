Corona, ausgefallenes Training, und Ungewissheit. Der Karlsruher SC trifft am Samstag, um 13 Uhr im heimischen Wildpark auf den VfL Osnabrück - sofern das Spiel nicht abgesagt wird. Die Mannschaft um Cheftrainer Christian Eichner steht derzeit noch im ungewissen, ob sie am Wochenende gegen den Ball treten und um die drei Punkte kämpfen darf.

In der Länderspielpause wollte der KSC neue Kraft schöpfen und am Montag motiviert in die neue Trainingswoche vor dem Heimspiel am Samstag gegen den Vfl Osnabrück starten. Doch Corona machte dem KSC einen Strich durch die Rechnung. "Wir hatten keine normale Woche", meint Cheftrainer Christian Eichner auf der Online-Pressekonferenz vor dem anstehenden Heimspiel.

Training am Dienstag erstmals abgesagt

Nachdem der KSC am Montag in die Trainingswoche gestartet ist, überschlugen sich am Dienstag die Ereignisse: Zuerst war von einem Corona-Verdachtsfall die Rede, weshalb das Training ausgesetzt wurde. Wenige Stunden später, wurde dieser Verdacht nicht bestätigt. Nach einem dritten PCR-Test am Mittwoch wurde Philip Heise, der betroffene Spieler, dann doch positiv auf das Corona-Virus getestet.

Für die Mannschaft bedeutete, dass wenig Training vor dem Heimspiel am Samstag, denn auch am heutigen Donnerstag blieb das Training ausgesetzt. "Es gab zu der Thematik rund um Philip noch den einen oder anderen Sachverhalt zu klären, der noch offen war", meint Eichner.

"Das ist selbstverständlich, dass wir diesen Dingen nachkommen und alle mit einer höchst sensiblen Transparenz arbeiten". Solange man nicht auf der sicheren Seite sei, habe man sich entschlossen, nochmal die Füße still zu halten und das Training zu pausieren.

Bleibt die Frage offen, ob das Spiel am Samstag, gegen den Vfl Osnabrück überhaupt stattfindet. "Das sind Dinge, zu denen ich zur Stunde gar nichts sagen kann", meint der Cheftrainer. Der Verein stehe im regen Austausch mit dem Mannschaftsarzt und dem Gesundheitsamt.

"Mein Handy bleibt an"

"Mein Handy wird die nächsten Stunden anbleiben", meint Eichner. Sobald der Verein neue Informationen habe, werde man schauen, wie man weiter vorgeht. "Das Gedankengut ist in allen Richtungen offen, sowohl was eine Durchführung des Spiels anbelangt, als auch eine Spielabsage".

Sollte das Spiel stattfinden, dann wird der KSC definitiv auf Babacar Gueye (Sprunggelenk) und die Langzeit-Verletzten Dirk Carlson (Rücken) und Jannis Hanek (Knie) verzichten müssen. Außerdem steht Philip Heise dem Verein nicht zur Verfügung, da sich dieser wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne befindet. Heise galt in den vorherigen Spielen in der Startelf als gesetzt, hätte aber mit Kevin Wimmer eine adäquate Vertretung.

Änderungen in der Offensive?

Wie sich Christian Eichner entscheidet, wird wohl erst kurz vor Anpfiff des Spiels bekannt. Offen bleibt auch, ob der Cheftrainer angesichts der geringen Torausbeute in den letzten Spielen die Offensive verändert. "Überlegungen gibt es bei uns ständig", meint der 38-Jährige.

Wie wirkt sich der "Corona-Trubel" auf die Mannschaft aus? "Die Jungs sind mental absolut gefestigt", erklärt Eichner entschlossen. "Die freien Tage haben den Jungs sehr gutgetan, um mal weg vom Trainerteam, weg von den Containern und weg von den Trainingsplätzen zu sein". "Die Jungs werden fiebern, dass wir endlich wieder ein Heimtor schießen und die geschossenen Heimtore dafür reichen werden, dass wir drei Punkte holen", so Christian Eichner.