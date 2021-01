vor 21 Minuten Karlsruhe KSC mit Abwehrproblemen: "Brauchen am Mittwoch eine richtig gute Mannschaftsleistung"

Zweitligist Karlsruher SC plagen vor der Partie gegen Hannover 96 am Mittwoch (Anpfiff 20.30 Uhr) einige Sorgen in der Defensive: Mehrere Spieler fallen aus, passendes Backup ist nur teilweise vorhanden. Und dann wäre da noch der Gegner, der "geradezu gespickt" sei mit Bundesligaerfahrung - kein leichte Herausforderung, der sich die Blau-Weißen am Mittwochabend stellen müssen.