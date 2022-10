von Peter Putzing

Das 0:2 gegen die Fortuna war das dritte Pflichtspiel in Serie, das der KSC nicht gewinnen konnte. Trainer Christian Eichner war tief enttäuscht, beschönigte aber nichts.

"Wir könnten uns morgen wieder treffen - wir würden kein Tor erzielen. Wir haben zu keiner Zeit so richtig Torgefahr ausgestrahlt“, der Coach, der auch anerkannte: "Der Gegner hat enorme Qualität in dem Bereich wo abgerechnet wird.“ Eichner hat Kelvin Arase für dessen starken Auftritt im Pokal nach seiner Einwechselung mit einer Startelfnominierung belohnt.

Keine Konsequenz, keine Effektivität

Allerdings kam der U 21 Nationalspieler Österreichs im Angriff zum Zuge. Ansonsten: Wie erwartet startete Sebastian Jung für Marco Thiede als Rechtsverteidiger. Apropos Sebastian Jung, der hatte keinen Gegenspieler, hatte viel Raum über rechts. Doch gefährliche Aktionen waren Mangelware.

Eichner hatte mit seiner Analyse den Nagel auf den Kopf getroffen. An diesem Tag hätte der KSC noch lange Spielen können – ohne ein Tor zu erzielen. Vorne fehlte die Konsequenz und Effektivität, zudem kamen die Badener mit dem variantenreichen Spiel der Düsseldorfer nie so richtig zurecht. Dazu: Einige Nachlässigkeiten im Abwehrverhalten. Die Badener waren immer wieder ungeordnet, außen und im Zentrum. So in Minute sieben: Düsseldorfs Kristoffer Peterson hatte keine Mühe, konnte ungestört aus sechs Metern das 0:1 markieren. Immer wieder Inkonsequenz beim KSC.

Viele Wechsel bringen trotzdem keinen Erfolg

Gerade mal 20 Minuten waren gespielt und es hieß: 0:2. Wieder kümmerte sich keiner um Peterson - und wieder traf der Fortuna Angreifer. Die Wildparkprofis wollten, waren engagiert, suchte nach Lösungen, doch variabel agierenden Gäste ließen nichts zu. Die Eichner Elf war qualitativ unterlegen, kam zu keinen echten Torchancen. In Halbzeit zwei kam Simone Rapp für Paul Nebel ins Spiel.

So wurde die Offensivabteilung ein wenig gefährlicher. Aber -nur ein wenig… Fabian Schleusener, der aktiv war, hatte nach 53 Minuten eine Riesenchance, doch ein Fortune rettete auf der Linie. Rapp hatte eine kleine Kopfballchance, aber Kastenmeier klärte zur Ecke. Nach etwas mehr als einer Stunde war für Arase die Partie vorbei. Kyoung-Rok Choi kam.

Der Koreaner sorgte mit seinen technischen Fähigkeiten für zusätzlichen Druck- aber weiterhin wenig Torgefahr. Dann hieß es: All in! Die beiden Stürmer Mikkel Kaufmann und Malik Batmaz durften ran. Raus dafür: Breithaupt und Schleusener. Gebracht hat’s - nichts. KSC versuchte viel. Aber: es wurde deutlich, dass die Badener gegen ein derart individuell stark besetztes Team nur dann siegreich sein kann, wenn alle absolut fit sind.

Erschöpft vom DFB-Pokal?

Mit etwas Müdigkeit in den Beinen waren die Fächerstädter in entscheidenden Zweikämpfen nur zweiter Sieger. Man merkt einigen Karlsruhern an, dass es das dritte Spiel innerhalb einer Woche war. Es fehlt - auch wegen des Pokalfights in Sandhausen - die Spritzigkeit und Schnelligkeit, zudem die Konsequenz im Zweikampf.

Abwehrchef Marcel Franke, einer der wenigen, der Normalform brachte, ließ das nicht gelten: "Düsseldorf hatte auch ein Pokalspiel“, sagte er bekannte dann ehrlich: "Von uns war das zu wenig. Aber man muss anerkennen, dass Düsseldorf das cool und clever gemacht hat.“

Dass dieses Misserfolgserlebnis negative Auswirkungen hat, vor allem weil mit Hannover 96 ein Topteam auf die Karlsruher wartet, davon geht Kapitän Jérome Gondorf nicht aus: "Mit so etwas beschäftige ich mich nicht. Die Leistungen waren in den letzten Spielen nicht schlecht. Wir werden in Hannover wieder alles raushauen, wieder alles versuchen, damit wir gewinnen.“