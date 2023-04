Nicht mehr lange wird es dauern, bis der blau-weiße KSC Bus den Rhein abwärts fährt. Am Sonntag, 30. April, muss sich der Karlsruher SC nämlich ein weiteres Mal auswärts behaupten. Diesmal gegen Fortuna Düsseldorf. Kein einfacher Gegner, denn schon die Bilanz in den vergangenen Spielen gegen die Rheinländer sprechen eindeutig gegen Eichners Elf.

"Wir haben uns in der Vergangenheit oft schwergetan gegen Fortuna Düsseldorf", sagt Christian Eichner, Cheftrainer des KSC. "Sie verstehen es genau, ihre Individualität auf den Platz zu bringen und ihre Stärken auszuspielen. Wir dagegen blieben in den letzten Spielen gegen Fortuna fast ohne Torchancen", so seine Worte.

Ein nahezu vollständiger Kader

Diesmal aber könne der KSC seine Stärken ebenfalls ausspielen. Und das fast vorbehaltlos, wie Eichner erklärt: "Wir haben wieder ein volles Haus beim letzten Training. Viele verletzte und ausgefallene Spieler sind seit Donnerstag wieder dabei. Ich denke dabei an Namen wie Daniel O'Shaughnessy. Sebastian Jung oder Tim Breithaupt, der allerdings noch etwas kürzer treten muss. Bei Tim sind genaue Prognosen momentan aber noch etwas schwierig, wegen seines Knöchelbruchs."

Tim Breithaupt (bald) wieder am Ball. (Archivbild). | Bild: Uli Deck/dpa

Abgesehen davon könne Eichner aus den Vollen schöpfen, um den Fortunen eine schlagfertige Startelf entgegenzustellen. "Ich sehe viele potenzielle Kandidaten für die Aufstellung. Zum Beispiel Budu Zivzivadze im Sturm oder Lucas Cueto im Mittelfeld. Auf jeden Fall ist es mir dabei wichtig, die bestmögliche Mannschaft ins Spiel am Sonntag zu bringen. Wie die Aufstellung aber konkret aussehen wird, kann ich vor Sonntag nicht sagen", so der Cheftrainer.

"Wir wollen die 40 Punkte"

Unabhängig von der genauen Aufstellung glaube Eichner aber an ein gutes Spiel seiner Mannschaft. "Wir haben - trotz einiger Niederlagen und Unentschieden zwischendurch - eine stabile Siegesserie aufgebaut. Deswegen bin ich der Ansicht, die Jungs können mit Selbstbewusstsein nach Düsseldorf fahren. Wir alle sind ambitioniert und motiviert, unser Punktekonto mit einer 4 beginnen zu lassen."

Momentan habe der KSC nämlich nur 39 Punkte. Einer fehlt. "Wir wollen also Punkte nach Hause bringen. Auch weil der Klassenerhalt selbst mit 39 Punkten noch lange nicht sicher ist", sagt Eichner. "Uns ist bewusst, dass auch Daniel Thioune, Cheftrainer aus Düsseldorf, nach seiner Niederlage gegen Nürnberg im letzten Spiel wieder einen Sieg will - und alles tun wird, um ebenfalls wieder einen Sieg zu erringen."

Fortuna-Cheftrainer Daniel Thioune. | Bild: David Inderlied/dpa

Mit dieser Prämisse zweier hoch motivierter Mannschaften hoffe Eichner auf "guten Fußball, der am Sonntag gespielt wird. Ich erwarte eine stürmische Fortuna und einen dagegenhaltenden KSC. Die Jungs haben sich anständig gehalten, weshalb ich hoffe, schon nächste Woche die 40 Punkte geknackt zu haben."