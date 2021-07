Fußball-Zweitligist Karlsruher SC ist im Testspiel gegen den Drittligisten Türkgücü München am Sonntag nicht über ein 0:0 hinausgekommen.

Allerdings schonte KSC-Coach Christian Eichner bei der Partie im Rahmen des Österreich-Trainingslagers auch etliche seiner Leistungsträger für das zweite Spiel später am Nachmittag gegen Zenit St. Petersburg. Neuzugang Leon Jensen, der in der Sommerpause ablösefrei vom FSV Zwickau gekommen war, musste in der Schlussphase der ersten Hälfte verletzt ausgewechselt werden.

