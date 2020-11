vor 7 Stunden Karlsruhe KSC hofft auf Vertragsverlängerung von Hofmann

Stürmer Philipp Hofmann steht im Heimspiel des Fußball-Zweitligisten KSC gegen den SC Paderborn wieder im Fokus. Zum einen soll der mit bislang vier Treffern beste Torschütze der Badener in der laufenden Saison am Samstag (Anpfiff 13 Uhr) zum angestrebten dritten Sieg in Serie beitragen. Zum anderen soll sich der Vertrag des Angreifers bei seinem nächsten Einsatz in der Startelf oder über mindestens 45 Minuten als Einwechselspieler automatisch um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2022 verlängern. Darüber hatten zuletzt die "Badischen Neuesten Nachrichten" berichtet.