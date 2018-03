Das dritte Spiel innerhalb von zehn Tagen führt den Karlsruher SC am Sonntag (Anpfiff 14 Uhr) zum Tabellenschlusslicht RW Erfurt. ka-news hat den Gegner im Vorfeld unter die Lupe genommen.

Dreimal traf der KSC in der dritten Liga bislang auf die Thüringer. Ein Gegentor mussten die Blau-Weißen in diesen 270 Minuten noch nicht hinnehmen. Das Hinspiel endete 2:0 für Karlsruhe, an beiden Toren war damals Jonas Föhrenbach als Vorlagengeber beteiligt. Damals saß übrigens noch Stefan Krämer auf der Bank der Erfurter. Dieser ist längst Geschichte beim Schlusslicht. Auch Nachfolger David Bergner musste schon wieder gehen.

Seit Mitte November ist Stefan Emmerling in der Verantwortung. Seine Bilanz in elf Spielen: Zwei Siege und drei Remis. Mit den beiden Dreiern verbuchte RWE in der Zeit des 52-jährigen gebürtigen Heidelberger die Hälfte seiner Siege. Und diese waren richtig beachtlich - gegen Paderborn (1:0) und Magdeburg (3:1).

Vor dem Tor fehlt der letzte Biss

Doch insgesamt sammelte RWE nur 19 Punkte. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt bereits elf Zähler. Das große Problem der Erfurter: Vor dem gegnerischen Tor sind sie einfach viel zu ungefährlich. Lediglich 16 Mal fand der Ball den Weg ins gegnerische Netz. Zum Vergleich: Fabian Schleusener traf allein 13 Mal. Ahmed Waseem Razeek und Elias Hunt sind mit je drei Toren die gefährlichsten Angreifer der Thüringer. André Laurito, der im Hinspiel durch ein Eigentor auffiel, traf zudem zweimal.

Die 42 Gegentreffer sind zwar nicht Ligahöchstwert, dennoch musste Erfurt damit schon doppelt so viele Tore schlucken wie der KSC. Entsprechend sind die Zuschauer im Steigerwaldstadion nicht gerade verwöhnt worden in dieser Saison. Seit dem 15. Spieltag ist RWE Letzter, gewann nur zwei Duelle daheim. Der große Zuschauermagnet ist Erfurt so natürlich ebenfalls nicht. Von den 18.611 Plätzen sind durchschnittlich nur 5.784 Ränge belegt.

Übrigens: KSC-Cheftrainer Alois Schwartz hat neben Keeper Dirk Orlishausen auch eine Erfurter Vergangenheit. Von 2002 bis 2005 war er Co-Trainer und Interimscoach. In der Saison 2012/13 übernahm er in 31 Partien die Cheftrainer-Rolle und führte RWE auf Rang 13. Es war auch die Spielzeit, in der Karlsruhe damals den direkten Wiederaufstieg in Liga zwei schaffte...