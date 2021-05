Am Sonntag (Anpfiff 15.30 Uhr) geht es für den Karlsruher SC in das letzte Heimspiel der Saison. Der Gegner: Holstein Kiel. Mit den Störchen erwarten den KSC ganz besonders starke Spieler. Nicht umsonst sind sie aktuell Bundesliga-Anwärter. Doch die Statistiken sprechen auch für die Eichner-Elf. Die Fakten zum Spiel.

Am Mittwoch begann für den KSC-Kader das Quarantäne-Trainingslager in der Sportschule in Karlsruhe-Durlach. "Die Bedingungen hier sind prächtig, wir arbeiten intensiv, um unser Ziel zu erreichen. Und das lautet: das Heimspiel gegen Holstein Kiel zu gewinnen", so KSC-Trainer Christian Eichner.

Der Coach traut seiner Mannschaft einen Dreier zu, "obwohl Kiel ein absolutes Topteam der Liga ist und mit aller Macht in die Erste Bundesliga aufsteigen will". Gelingt der Aufstieg, ist Kiel der erste Club aus Schleswig-Holstein in der Geschichte der Bundesliga. Das Team der "Störche" ist eine der Überraschungs-Mannschaften der Saison. Die Elf ist seit sechs Spieltagen in Liga zwei unbesiegt, gewann zuletzt gar viermal in Folge.

Eichner von Niederlagenserie genervt

Auch daher spricht der Trend gegen den KSC. Denn, während Holstein Kiel auf einer Erfolgswelle reitet und dem Aufstieg immer näher kommt, hechelt der KSC seit neun Begegnungen einem echten Erfolgserlebnis - sprich Sieg - hinterher. Trainer Eichner bekennt: "Natürlich nerven solche Serien", fügt aber schnell, mit Blick auf die vielen Unentschieden, hinzu: "Wir sind aber auch schwer zu schlagen."

Dennoch gelang es den Badenern im heimischen Wildpark seit Ende Januar nicht, einen Gegner zu besiegen. Die Eichner-Elf ist auf der Baustelle im Wildpark seit sieben Spielen ohne Dreier. Nur allzu gerne würde Eichner im letzten Heimspiel der Saison endlich wieder einen Sieg bejubeln, um beim ersten Heimspiel in der kommenden Saison mit einem guten Gefühl aufs Feld zu gehen.

Störche sind "absolute Topakteure"

Für den KSC-Coach ist klar: "Jetzt kommt wieder ein Spitzenteam auf uns zu. Kiel hat viele absolute Topakteure im Kader. Der Koreaner Jae-Sung Lee, Routinier Fin Bartels, Angreifer Janni Serra und auch Fabian Reese. Der ist enorm schnell und gefährlich. Ich könnte noch einige aufzählen."

Apropos Fabian Reese: Der stand schon beim KSC als Leihspieler unter Vertrag - unter dubiosen Voraussetzungen verpflichtet, als Außenbahnspieler kam er meist im Sturmzentrum zum Einsatz. Reese soll froh gewesen sein, als dieses Missverständnis vorüber war.

Kieler sind unerbittliche Kämpfer

Positive Erinnerungen an den KSC hat Jonas Meffert. "Meffo" ist noch immer bekennender KSC-Fan. Der Mittelfelddauerläufer absolvierte für den KSC 62 Zweitligaspiele. Mit Jannik Dehm steht ein Profi im Kieler Kader, der im Wildpark ausgebildet wurde. Der Rechtsverteidiger ist - wie Marvin Wanitzek - in Bruchsal geboren. Dehm war von 2012 bis 2015 bei den Blau-Weißen, kam in einem Zweitligaspiel zum Einsatz.

In der "Kicker Rangliste" sind mit dem 34 Jahre alten Routinier Finn Bartels, Kreativspieler Lee und Abwehrchef Hauke Finn Wahl drei Spieler unter dem besten Dutzend der Liga platziert. Bester Torschütze der Störche ist Janni Serra mit 16 Treffern. KSC-Torjäger Philipp Hofmann erzielte bisher elf Treffer.

Apropos Tore: Gegen keinen aktuellen Zweitligisten haben die Störche einen so hohen Punkteschnitt in Pflichtspielen wie gegen die Karlsruher: 2,75 Treffer pro Partie. Die Kieler sind auf dem Feld keine Lämmer, eher kompromisslose Kämpfer: 51 Verwarnungen, drei Platzverweise belegen das. Aber: Auch KSC-Profis können austeilen. 68 Verwarnungen und vier Feldverweise stehen da zu Buche.

KSC in der Anfangsphase besonders torgefährlich

Mit 13 Tore in der Anfangsviertelstunde stellt der KSC in diesem Zeitraum das torgefährlichste Team der Liga. Vier Pflichtspiele gab es erst zwischen beiden Klubs. Dreimal in Liga zwei, einmal im DFB-Pokal. Insgesamt: drei Siege für die Störche, nur einmal gingen die Karlsruher als Sieger vom Feld. Das war in der laufenden Spielrunde.

Im Hinspiel am 17. Januar konnten die Badener mit 3:2 in Kiel die Oberhand behalten. Torschützen: Philip Heise, Marco Thiede und Robin Bormuth. Der Punkteschnitt der Trainer, die sich gut kennen und schätzen: Eichner brachte es in 33 Spielen unter seiner Regie im Schnitt auf 1,39 Zähler, Ole Werner verbuchte in 39 Partien durchschnittlich 1,97 Punkte.