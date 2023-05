Dass der BBBank Wildpark später fertig wird, tangiere das Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am Sonntag nicht, wie KSC-Cheftrainer Christian Eichner bestätigt. Dafür gebe es genügend andere Ereignisse, die mit dem Derby gegen den pfälzischen Rivalen einhergehen.

KSC-Trainer Christian Eichner (Archivbild). | Bild: Carsten Kitter

"Fünf unserer Spieler werden eine Viertelstunde vor Spielbeginn um 13.30 Uhr verabschiedet, da ihre Verträge enden", sagt Eichner. "Es geht um Felix Irorere, Florian Ballas, Lazar Mirkovic, Daniel Gordon und Lucas Cueto."

Lukas Cueto verlässt den KSC

Zu Letzterem bestätigt der KSC am Freitag offiziell die Trennung. "Lucas Cueto wird den Verein verlassen. Wir haben uns seine Leistungen im Laufe der Rückrunde angeschaut und haben in der Vergangenheit Gespräche mit ihm geführt, wo wir ihm unsere Sicht der Dinge widergespiegelt haben. Wir haben uns dann einvernehmlich für die Trennung entschieden. Ich glaube nicht, dass es für ihn überraschend kam und wir haben es ihm auch rechtzeitig mitgeteilt, damit er Planungssicherheit für seine Zukunft hat", sagt Eichner.

Lucas Cueto verlässt den KSC. | Bild: Thomas Riedel

Das Spiel gegen Kaiserslautern wird also der letzte KSC-Einsatz für den Außenstürmer. Ebenso für Daniel Gordon, der seine Profikarriere im Fußball ganz beendet. Zehn Jahre war Gordon immer wieder integraler Teil der Karlsruher Defensive - wenn auch mit Unterbrechungen, die er bei anderen Vereinen verbrachte. Doch wird er bei seinem Abschiedsspiel auch wirklich spielen?

"Wir verdanken Gordon eine große Zeit"

"Ich möchte ihn wirklich ins Spiel integrieren und ihn nicht einfach nur pro Forma ein Abschiedsspiel ablaufen lassen", sagt Eichner dazu. "Immerhin verdanken wir ihm eine große Zeit beim KSC und er hat uns immer den Rücken gestärkt. Er war eine Sicherheit in der Abwehr - uns war immer wichtig zu wissen: Gordon ist da."

Daniel Gordon (Archivbild). | Bild: Carmele|TMC-Fotografie

Ob er aber vom Anpfiff an Teil des Spiels sein wird oder Eichner ihn erst im Laufe der 90 Minuten einwechselt, könne der Cheftrainer noch nicht sagen. "Beim Fußball kann alles passieren. Dazu werde ich mir noch bis Sonntag Gedanken machen und sehen, wie sich das Spiel gegen Kaiserslautern entwickelt."

"Es wird ein rassiges Spiel, was uns da vor der Brust steht"

Und apropos Spiel gegen Kaiserslautern. Man dürfe über die Abschiede nicht vergessen, dass die Pfälzer starke Gegner sind, so Eichner. Zur letzten Begegnung ging der KSC schließlich als Verlierer vom Platz. "Der 1. FC hat eine gute Saison gespielt und viele Punkte gesammelt", sagt Eichner. "Und Cheftrainer Dirk Schuster ist sehr stark, was Organisation und Umschaltspiel angeht."

Schon in der Vergangenheit sei es dem KSC schwer gefallen, sich gegen "Lautern" Torchancen zu erkämpfen, wie Eichner einräumt. "Trotzdem bin ich guter Dinge, dass wir eine Chance haben, wenn das Spiel losgeht. Aber es wird ein hartes, ein rassiges Spiel, das uns da vor der Brust steht. Wie es mit Personal und Aufstellung aussieht, kann ich aber noch nicht sagen."

Und nach dem Spiel?

Und wie wird sich die Personalsituation nach diesem Spiel gestalten? Fünf Spieler, die dem Kader fehlen, sind eine signifikante Lücke und mit Felix Irorere, Daniel Gordon und Florian Ballas fehlen gleich drei Innenverteidiger. Hinzu kommen die Gerüchte, über einen Wechsel des Mittelfeldspielers Tim Breithaupt, unter anderem durch den Kicker verbreitet.

"Was Breithaupt und all die anderen Spieler, deren Vertrag in absehbarer Zeit ausläuft betrifft, befinden wir uns aktuell noch in Gesprächen. Die Ergebnisse werden wir rechtzeitig bekannt geben", sagt Eichner. "Um den Gesamtkader mache ich mir aber wenig Sorgen. Der Transfermarkt ist zur Stunde verhältnismäßig ruhig und entspannt und die Saison ist ja auch noch nicht vorbei. Bis dahin können wir uns nach guten Spielern umsehen. Am Ende der Saison bin ich also sicher, dass wir vier Innenverteidiger vertraglich in den Kader integrieren können."