Der KSC belegt Rang elf in der offiziellen Tabelle. Und: Auch Position elf im Zuschauerranking. 17.539 Fans pilgerten im Schnitt pro Partie in den Wildpark. In eine Baustelle! Daher: Ein Topwert.

Regensburg durchlebt Negativserie

110 Chancen kreierten die Fächerstädter, davon wurden 29,1 Prozent zu Toren verwertet. Mit allzu großem Selbstvertrauen wird das Regensburger Team nicht im Wildpark antreten. Der Jahn ist seit vier Spielen ohne Sieg, musste zuletzt gegen Hannover spät den Ausgleich hinnehmen. Die Jahn Profis ärgerten sich, auch weil Angreifer Andreas Albers einen Elfer vergab.

Jahn-Coach Mersad Selimbegovic. | Bild: Armin Weigel/dpa

Das Tor von Sarpreet Singh reichte nur für einen Punkt. "Wegen des Ergebnisses sind wir enttäuscht, aber mit dem Spiel können wir zufrieden sein", sagte Albers, der mit seinen Kollegen in Karlsruhe die schwache Bilanz, zwei Punkte aus den jüngsten acht Spielen, verbessern will. Die aktuelle Form spricht für die Fächerstädter. Trotz der Negativserie: Regensburgs Coach Mersad Selimbegovic sitzt noch fest im Sattel.

Letzter Auswärtssieg im Jahr 2003

Der Bosnier, seit einigen Jahren Chefcoach in der Oberpfalz, geht optimistisch und kämpferisch voran: "Das Team ist bereit, den Bock umzustoßen und glaubt daran." Neun Zweitligaspiele wurden bisher zwischen diese Clubs angepfiffen. Das häufigste Resultat war ein 1:1. Zwei Spiele gestalteten die Fächerstädter siegreich, vier endeten remis.

Die Bilanz des SSV in dieser Saison: Fünf Siege, fünf Unentschieden, elf Niederlagen. Regensburg ist das schwächstes Auswärtsteam der Liga, von zehn Partien wurden nur zwei gewonnen - nicht einmal wurde unentschieden gespielt. In diesen zehn Begegnungen wurden nur magere elf Tore erzielt, dagegen mussten die Jahn Akteure 20 Treffer hinnehmen. Der letzte Auswärtssieg des SSV in Karlsruhe war im Jahr 2003.

Dennoch: Die Oberpfälzer belegen - schon traditionell - in Sachen Lauf- und Sprintfreude seit Jahren einen Spitzenplatz in der Liga. Ex-KSC Profi Benedikt Gimber - inzwischen gar Kapitän bei den Domstädtern - ist der Leader im Team. Gimber ist beim SSV der "Böseste Bube", kassierte sieben Verwarnungen. Beim KSC führt Marcel Franke dieses Ranking mit sechs gelben Karten an.

Im Schnitt 1,8 Tore

Der KSC blieb in drei der elf Heimspiele ohne eigenen Treffer. Im Schnitt KSC gelingen den Badenern gegen den Jahn 1,8 Tore, der SSV brachte es auf 0,8 Treffer. Das Hinspiel, am 21. August 2022, war ein begeisterndes 6:0 des KSC in der Oberpfalz. Marcel Franke, Paul Nebel, Jerome Gondorf und auch Tim Breithaupt trafen.

Doppeltorschütze war Fabian Schleusener. Zehn KSC Schüsse trafen damals das SSV Tor - sechs davon landeten im Netz.