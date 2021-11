Nach der Länderspielpause reist der Karlsruher SC zum FC Ingolstadt. Die "Schanzer" stehen mit nur fünf Punkten aus 13 Spielen am Tabellenende. Nach einem 1:1 im Heimspiel gegen den HSV, bei dem der KSC einen Sieg durchaus verdient gehabt hätte, und einer 1:2-Niederlage im Testspiel gegen den SC Freiburg reist der KSC mit einigen Verletzungssorgen im Gepäck nach Bayern. Vor allem in der Innenverteidigung gehen KSC-Trainer Christian Eichner so langsam die Spieler aus. ka-news.de begleitet das Spiel im Liveticker.

Geleitet wird die Partie von Thorben Siewer, an den Linien stehen Mitja Stegemann, Fabian Maibaum und Jochen Gschwendtner (4. Offizieller) und im Kölner Keller verfolgt Robert Kampka das Geschehen. In knapp acht Minuten geht es hier los.In Bayern dürfen aufgrund der neuen Corona-Verordnung nur noch 25 Prozent der Plätze belegt sein, bei Maximalauslastung passen in den Audi-Sportpark rund 15.000 Fans.Dominik Kother steht heute besonders im Mittelpunkt beim KSC. Nach guten Auftritten in der Anfangsphase der vergangenen Saison durfte er in dieser Spielzeit bisher erst einmal von Beginn ran. Im Testspiel gegen den SC Freiburg vor 10 Tagen zeigte sich Kother sehr spielfreudig, nun muss er auch im Verhalten gegen den Ball den nächsten Schritt machen, um dauerhaft ein Startelf-Kandidat im laufintensiven Eichner-System zu werden.Nachdem sich die Mannschaften im oberen Drittel der Tabelle bisher die Punkte ein Stück weit gegenseitig geklaut haben, könnte der KSC (10., 17 Punkte) heute mit einem Sieg wieder bis auf fünf Punkte an den Relegationsplatz heranrücken. Auf der anderen Seite könnte das Polster auf die unteren Plätze bei einer Karlsruher Niederlage und möglichen Siegen von Dresden und Kiel aber bis auf ein Minimum schmelzen.KSC-Trainer Christian Eichner äußerte sich auf der Pressekonferenz am Freitag folgendermaßen: "Ich erwarte in Ingolstadt kein schönes Spiel, ich erwarte eine hohe Intensität und eine gewisse Rassigkeit."Die Ingolstädter haben in dieser Saison erst einen Sieg eingefahren. Das 2:0 in Sandhausen am 5. Spieltag liegt nun aber bereits drei Monate zurück und auch der Trainerwechsel Ende September, bei dem Roberto Pätzold durch André Schubert ersetzt wurde, hat bisher nicht gefruchtet.Das letzte Pflichtspiel dieser beiden Mannschaften gegeneinander liegt bereits eine Weile zurück. Am 15. März 2015 gewann der KSC in der Zweiten Bundesliga mit 3:1 in Ingolstadt. Gordon und zweimal Hennings hießen die Torschützen auf Karlsruher Seite, zumindest einer der beiden könnte heute erneut für die Badener treffen.Auch wenn es die erst acht erzielten Tore nicht vermuten lassen: Die Schanzer verfügen über eine individuell gut besetzte und bundesligaerfahrene Offensive. Stendera, Kutschke und Beister haben alle bereits im Oberhaus gespielt und vor allem Stendera (früher Eintracht Frankfurt) würde dort vermutlich noch immer auflaufen, wenn er nicht so oft verletzt gewesen wäre. Der KSC dürfte gewarnt sein.Ingolstadts Trainer André Schubert schickt folgende Startelf ins Rennen: Buntic - Heinloth, Antonitsch, Kotzke, Keller, Gaus - Preißinger, Gebauer - Stendera - Kutschke, Beister.Christoph Kobald hat es nach seiner Sprunggelenksverletzung also rechtzeitig zurückgeschafft, der Länderspielpause sei Dank. Für Marc Lorenz (Schulter) bekommt heute Dominik Kother seine Gelegenheit auf dem offensiven Flügel. Der 21-jährige gebürtige Bruchsaler hatte im Testspiel gegen den SC Freiburg überzeugt und das einzige KSC-Tor bei der 1:2-Niederlage erzielt.Mit dieser Aufstellung geht der KSC heute ins Spiel: Gersbeck - Heise, Kobald, Gordon, Thiede - Gondorf, Breithaupt, Wanitzek - Kother, Hofmann, Choi,Der Karlsruher SC gastiert heute im Audi-Sportpark in Ingolstadt. Beim Tabellenletzten FCI ist die Mannschaft von Christian Eichner heute der Favorit.Willkommen zum Liveticker von ka-news.de.

