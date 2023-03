Karlsruhe vor 52 Minuten

KSC: Eichner-Krankheit und Breithaupt-Ausfall trüben Vorbereitung auf Hansa Rostock

Die Vorbereitung des Karlsruher SC auf die Partie am Sonntag bei Hansa Rostock wird ein wenig getrübt. Christian Eichner verpasste die letzte Einheit in Karlsruhe, könnte aber am Sonntag wie gewohnt an der Seitenlinie stehen. Definitiv nicht dabei sein wird Mittelfeldspieler Tim Breithaupt.