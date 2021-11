vor 53 Minuten Karlsruhe KSC gegen Hannover 96 im Wildpark: Das Spiel am 15. Spieltag im Liveticker

Nach zwei Siegen an den ersten beiden Spieltagen kamen für den Karlsruher SC in den restlichen zwölf Spielen nur zwei weitere Siege dazu, der Abstand zum Relegationsplatz 16 wird aktuell immer kleiner. Mit einem Sieg im Heimspiel gegen Hannover 96 am Samstag könnte der KSC die Niedersachen, die tief im unteren Tabellendrittel festhängen, jedoch bis auf sieben Punkte distanzieren und deutlich beruhigter in die restlichen Spiele bis zur Winterpause gehen. ka-news.de begleitet die Partie für euch ab 12:30 Uhr im Liveticker.