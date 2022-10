von Peter Putzing

Wenn der Karlsruher SC am Sonntag bei Hannover 96 antritt, dann gibt es da auch ein "innerfamiliäres Duell." Marcus Mann ist Sportdirektor in Hannover. Mann, der in der KSC-Jugend ausgebildet wurde und auch schon einen Vertrag im Wildpark hatte, ist der Bruder von Christian Eichners Ehefrau Monja.

"Auf jeden Fall ein Spitzenteam"

Eichner hat ein dickes Lob für die Arbeit seines Schwagers Marcus parat. "In Hannover wurden super, richtig kluge Einkäufe getätigt. Da hat mein Schwager ein richtig großes Kompliment verdient." Die 96-ger sind für Eichner "auf jeden Fall ein Spitzenteam. Wir müssen es dort schaffen, wieder zu null zu spielen."

Dann würde man zumindest keine Niederlage kassieren. Und das wäre nach der kleinen Negativserie enorm wichtig. Nach drei sieglosen Spielen sollte man darüber nachdenken, was zu tun ist, um auf den Erfolgspfad zurückzukehren. Das machen die Verantwortlichen des KSC. Personell wurde zuletzt einiges probiert.

In der Viererkette außen, im zentralen offensiven Mittelfeld und im Sturm. Erfolg - sprich Punktgewinne - brachte das nicht. Die Konsequenz: Keine weiteren Experimente, zurück zur Erfolgself. Auch, weil Spieler aus der zweiten Reihe ihre Chance nicht wahrgenommen haben. Keiner der zuletzt eingesetzten Profis, die sonst auf der Bank schmoren, konnte sich nachhaltig empfehlen.

Trotz der Misserfolge der vergangenen Woche: Der KSC hat bisher innerhalb seiner Kadermöglichkeiten eine absolut gute Saison abgeliefert. Gegen Teams auf "Augenhöhe" überzeugte die Mannschaft meist. Das ist alles andere als einfach.

Beim KSC hakt es gegen Spitzenteams

Offensichtich bisher aber auch: Während gegen Teams aus dem hinteren Mittelfeld und tabellarisch noch schlechter platzierte Mannschaften meist gewonnen, zumindest gepunktet wird - gegen Topteams der Liga konnten die Badener nicht gewinnen. Dazu reicht die Qualität des Kaders nicht aus. Und das, obwohl in den letzten Jahren Dutzende - alles andere als billige Neuzugänge - verpflichtet wurden.

"Wir stehen in der Tabelle da, wo wir hingehören", sagt Trainer Eichner und er bekennt: "Gegen Spitzenteams fehlen uns Kleinigkeiten." Dazu gehöre "in wichtigen Momenten das Tor machen. Und: Wir müssen es schaffen, in einem engen Spiel gegen ein Topteam ein Unentschieden nach Hause zu bringen."

"Sind in der Lage gegen jeden in der Liga mitzuhalten"

Eichner bescheinigt seiner Elf, "dass diese Mannschaft auf ihrem Niveau einigermaßen stabil unterwegs ist." Korrekt. Aber dieses Niveau reicht eben im Moment nicht, um in der Tabelle weiter vorne mitzumischen. Der KSC tritt, obwohl Eichner und sein Trainerteam etliche Spieler besser gemacht haben, seit einigen Jahren auf der Stelle. Und jetzt steht wieder eine Begegnung bei einem Aufstiegsaspiranten bevor.

Denn die 96-ger wollen rauf in Liga eins. "Trainer Stefan Leitl lässt einen tollen Fußball spielen, das hat er schon bei Greuther Fürth mit Erfolg gemacht. Hannover hat ein tolles Gesamtpaket, da ist viel möglich. Sie werden eine erfolgreiche Zeit haben", so Eichner zum kommenden Gegner.

Dann gibt sich der KSC-Coach absolut selbstbewusst: "Wir sind in der Lage gegen jeden in der Liga mitzuhalten. Wir werden alles tun, um in Hannover erfolgreich zu sein." Eines sei allen klar: "Wir wissen, dass wir bis zur Winterpause tunlichst etwas an der Punktezahl verändern müssen."