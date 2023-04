Anfang November 2022 erlebte Lucas Cueto letztmals den Anpfiff einer Zweitligapartie auf dem Rasen. Seither kam Mittelfeldspieler nur als Einwechselspieler zum Zug. Gegen den SV Darmstadt durfte der 27-Jährige für den verletzten Leon Jensen ran. Jensen musste wegen Oberschenkelproblemen passen.

Cueto als Aktivposten

Cueto lieferte bei der 1:2 Niederlage des Karlsruher SC einen starken Auftritt, eine gute Leistung ab. Leider war der Tempospieler und Tempodribbler weniger stark im Abschluss. Mit Sprints sorgte er immer wieder für Gefahr, offenbarte aber erneut, dass er nun mal kein Torjäger ist.

Karlsruhes Budu Siwsiwadse (l) und Darmstadts Christoph Zimmermann kämpfen um den Ball. | Bild: Thomas Frey/dpa

Trainer Christian Eichner lobt Cueto für dessen unermüdlichen Einsatz in jeder Trainingseinheit. Damit habe er sich die Startelfnominierung beim SV Darmstadt 98 absolut verdient. Nach dem Spiel - erneut Trainer-Lob für den gebürtigen Kölner.

"Er ist extrem fleißig, die Umstellung zur Raute im Mittelfeld kam ihm nicht entgegen. Aber er lässt sich nie hängen, ist ein Musterprofi, man würde ihn gerne öfters belohnen“, so Eichner.

"Lucas kann den Gegner bedrohen"

"Lucas kann durch sein Tempo und Dribbling den Gegner bedrohen. In Darmstadt hat das i-Tüpfelchen gefehlt - das Tor." Der Mann mit der Rücken-Nummer 17 begann auf der linken Seite, in einer Mittefeldformation die flach angeordnet war, nicht wie in den Wochen zuvor als Raute. In Minute sieben scheiterte er mit einem Dribbling an Matthias Bader, der in Karlsruhe ausgebildet wurde.

Lucas Cueto KSC vs Schaffhausen | Bild: Mia

Kurz danach Pech, als Cueto ein erkämpfter Ball ins Aus rutschte. Cueto war emsig, wollte den Ball, doch das KSC Spiel lief anfangs meist über die rechte Seite. Sein Schuss nach rund einer halben Stunde verfehlte das Tor der Gastgeber.

Als er Teamkollege Fabian Schleusener per Kopfball ins Spiel bringen wollte, landete die Kugel bei einem Darmstädter - der Konter konnte unterbunden werden. Kurz vor dem Halbzeitpfiff wechselte Cueto von der linken Außenbahn nach rechts.

Cueto: "Es war ein geiles Spiel"

Cueto sorgte dort mit einem starken Sprint nicht nur für Entlastung, sondern auch für Torgefahr. Doch er scheiterte am Lilien Keeper Marcel Schuhen. Cueto war übrigens mit Beginn der zweiten Hälfte wieder auf die linke Außenbahn gewechselt und drehte mächtig auf, sorgte dort mit seinem Tempo und der Laufstärke für Unruhe in der Lilien-Defensive.

Lucas Cueto (KSC 17) darf sich weiter auf Fans freuen. Für Großveranstaltung gilt: 50 Prozent Auslastung oder maximal 25.000 Menschen. Beim KSC dürfen also weiterhin 10.000 Zuschauer kommen. | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

In Minute 71 lief er auf Schuhen zu, war frei und ungestört. Doch er zirkelte den Ball links am Tor vorbei. Wieder wurde vom KSC eine Riesenchance vergeben.

Cuetos Analyse: "Es war ein geiles Spiel. Wir sind schwer ins Spiel gekommen, dann aus dem Nichts mit 1:0 in Führung gegangen. Ich hatte zwei gute Chancen, mit etwas Glück können wir wieder ausgleichen“, bekannte er, fügte hinzu: "Ich bin super glücklich, dass ich wieder einmal von Anfang an spielen durfte, es hat super Spaß gemacht."

Nach 81 Minuten war Feierabend

Weiter sagt er: "Die Jungs haben es mir einfach gemacht. Ich liebe es auf dem Platz zu stehen und zu zeigen, was ich drauf habe. Ein bisschen davon war dabei. Aber ich hätte mich gerne belohnt und der Mannschaft mit zwei Toren geholfen, das ist mir leider nicht gelungen. Nichtsdestotrotz bin ich mit der mannschaftlichen Leistung und auch mit meiner Leistung zufrieden“, sprudelte es aus ihm nur so heraus. Insgesamt sei es eine "unglückliche Niederlage“ gewesen.

81 Minuten war er auf dem Feld, spulte da gute 10,55 Kilometer ab, schoss sechsmal auf das Gastgeber Gehäuse. Die Statistiker zählten 31 Sprints - ein Topwert. Ebenso wie der Top-Speed von 34,6 km/h. Die Zweikampfquote von 38 Prozent gewonnener Duelle ist für einen offensiven Außenbahnspieler gut.