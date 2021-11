vor 1 Stunde Karlsruhe KSC feiert Fußballfest im Wildpark und schießt Hannover auf Relegationsrang

Nach vier sieglosen Spielen in Serie hat der Karlsruher SC in wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert. Die Badener bezwangen Hannover 96 am Samstag mit 4:0 (3:0) und schossen die Niedersachsen damit auf den Relegationsrang 16. Kyoung-Rok Choi (17. Minute), Daniel Gordon (27.), Marvin Wanitzek (29.) und Philipp Hofmann (83.) trafen vor 10.000 Zuschauern für den KSC, der mit 21 Punkten weiter im gesicherten Tabellenmittelfeld liegt. 96 hat jetzt schon seit acht Liga-Spielen nicht mehr gewonnen.