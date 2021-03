Für den Karlsruher SC steht am Wochenende das zweite Heimspiel in Folge auf dem Programm. Gegen Eintracht Braunschweig möchte die Mannschaft von Christian Eichner wieder mal drei Punkte in einem Heimspiel einfahren. Im Hinspiel gelang ein 3:1-Sieg, doch Eichner warnt vor der formstarken Eintracht. Außerdem muss der Übungsleiter auf seinen Kapitän verzichten. Jerôme Gondorf ist gelb gesperrt. Alle weiteren Facts zum Spiel hat Peter Putzing.

KSC-Cheftrainer Christian Eichner will am Sonntag im Wildparkstadion gegen Eintracht Braunschweig, im zweiten Heimspiel in Folge, vor allem eines: "Wieder einmal einen Heimsieg einfahren." Zuletzt gab es gegen St. Pauli ein 0:0, das war das dritte Heimspiel in Folge für den KSC ohne Sieg, und: ohne eigenen Treffer.

KSC ohne Gondorf

Nur 15 Punkte wurden im heimischen Wildpark geholt. Gegen Aufsteiger Braunschweig soll endlich wieder ein Dreier her. Aber der muss ohne Kapitän Jerome Gondorf gelingen, denn der Chef im KSC-Mittelfeld kassierte gegen die Kiezkicker die zehnte Verwarnung, ist gegen Braunschweig gesperrt.

Wie immer hat Eichner den kommenden Gegner intensiv studiert. "Das aktuelle Team von Braunschweig ist nicht mehr mit der Mannschaft der Hinrunde zu vergleichen. Defensiv wurden sie stabiler - Braunschweig ist insgesamt ein stabiler Zweitligist geworden", so Eichner, der ergänzt: "Auch in der Offensive hat sich die Eintracht verbessert, ist gefährlicher geworden.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Die Stimmen zum KSC-Spiel: "Wir haben jetzt die vier davor!"

Mit Dong-Won Ji kam ein Unterschiedsspieler aus Mainz zur Eintracht. Ji ist variabel, er kann hinter den Spitzen, aber auch als Mittelstürmer agieren. Zudem stehen mit Nick Proschwitz und Fabio Kaufmann Offensivspieler im Kader, "die immer für ein Tor gut sind." Doch bei allem Lob für den Gegner sei auch klar, "dass wir gewinnen wollen. Aber es wird sicher wieder ein Abnutzungskampf werden."

Eintracht hat erfolgreich eingekauft

Die Verantwortlichen des BTSV - "Braunschweiger Turn- und Sport Verein" - hatten ein glückliches Händchen bei den Winternachkäufen. Brian Behrendt kam von Arminia Bielefeld, Oumar Diakhité wechselte vom ehemaligen portugiesischen Erstligisten Deportivo Aves zu den Niedersachsen. Beide bilden ein starkes Innenverteidigerduo. Mit ein Grund, dass der KSC-Gegner erstmals in dieser Spielzeit drei Partien ohne Niederlage, noch dazu gar ohne Gegentor gestalten konnte.

Durch den Last-Minute-Sieg beim 1:0 gegen Sandhausen haben die Braunschweiger die Abstiegsränge verlassen. Ein Traumtor von Felix Kroos - in der Nachspielzeit zirkelte er einen Freistoß aus 20 Metern in den Winkel - ermöglichte das. Die Braunschweiger sind körperlich absolut fit. Ein Verdienst von "BTSV" Athletik-Trainer Marc Lorius. Der hat KSC Erfahrung. Vor der laufenden Saison wechselte der 38-Jährige an die Hamburger Straße, unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Zuvor war Lorius für die U16-Nationalmannschaft des DFB und acht Jahre für den Karlsruher SC sowie den SV Sandhausen und Erzgebirge Aue tätig.

Braunschweig: auswärts noch sieglos

Braunschweig hat nur eines der letzten fünf Spiele in der 2. Liga gegen den KSC verloren. Aber Braunschweigs Auswärtsbilanz diese Saison? Wenig furchterregend! Null Siege, vier Remis – sieben Niederlagen. Das Team aus dem Norden Deutschlands konnte keines seiner letzten elf Auswärtsspiele gewinnen. In den letzten acht Heimspielen gelangen dem KSC gegen die Eintracht vier Siege, drei Unentschieden. Letztmals war es im Jahr 2011, dass Braunschweig bei den Badenern gewann.

Geht der KSC in einem Heimspiel 1:0 in Führung, werden 85 Prozent aller Partien gewonnen. Aber: Liegt der KSC im Wildpark 0:1 hinten, konnte bisher kein Spiel gewonnen werden. Die KSC-Chancenverwertung ist gut. Von 106 Chancen wurden 34,9 Prozent genutzt. Rang zwei in Liga zwei! Diese Bilanz lautet bei Braunschweig: Von 77 Chancen hat die Eintracht 28,6 Prozent verwertet - Rang acht.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe "Es passt hier beim KSC alles perfekt": Christoph Kobald verlängert bis 2022

Nick Proschwitz ist bester BTSV Schütze mit sechs Toren. Bester Torschütze aller Zeiten bisher beim KSC ist der leider schon verstorbene Hans Cieslarczyk mit vier Toren, gefolgt von Edmond Kapllani mit zwei Treffern. Überraschend ist, dass Ex-Toptorjäger Emanuel Günther in dieser Rangliste nicht auftaucht, obwohl er die meisten Einsätze im KSC Trikot gegen Braunschweig absolvierte: Zehn.