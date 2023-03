Als sich Marius Gersbeck im Gespräch mit ka-news.de zum Spiel gegen Eintracht Braunschweig äußerte, mahnte er: "Wir haben eine sehr hohe Qualität. Aber noch wichtiger in dieser zweiten Liga ist die Mentalität. Auf die kommt es an. Braunschweig kommt mit einem Derbysieg im Rücken nach Karlsruhe, ist hoch motiviert, ist positiv gestimmt. Aber - alle Teams aus der unteren Tabellenhälfte sind direkte Konkurrenten und die gilt es zu besiegen."

Braunschweig ist ein KSC-Lieblingsgegner

Die Braunschweiger gehören im Wildpark zu den Lieblingsgegnern des KSC. Denn: Nur gegen den 1. FC Nürnberg und HSV gelangen den Karlsruhern mehr Heimsiege. Gegen die Niedersachsen blieben die Blau-Weißen in sechs Zweitligaheimspielen ohne Gegentreffer – gegen kein anderes Team gelang das so häufig.

Die Karlsruher Mannschaft steht zusammen. | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Aber: in den letzten vier Pflichtspielen konnten die Karlsruher nicht gegen die Eintracht aus Braunschweig gewinnen. Und: Die Karlsruher konnten keines ihrer letzten neun Spiele gegen einen Zweitligaaufsteiger siegreich gestalten - und Braunschweig ist Aufsteiger. Aber: Braunschweig verlor seine letzten vier Auswärtspartien in der 2. Liga und musste dabei elf Gegentreffer hinnehmen.

In den beiden letzten Partien vor der Länderspielpause kassierten die Badener sieben Gegentreffer - kein anderes Zweitligateam ließ in dieser Phase mehr Gegentore zu. Besonders unangenehm für die Eichner-Elf: In diesen Partien musste man so viele Tore hinnehmen, wie in den vorherigen sieben Begegnungen zusammen.

Braunschweig braucht lange um in ein Spiel zu kommen

Die Fächerstädter sind besonders in der Anfangsviertelstunde torgefährlich, erzielten in dieser Spielphase vier Treffer – kein anderes Zweitligateam traf in den ersten 15 Minuten häufiger ins gegnerische Netz. Auffallend bei der Eintracht: In der ersten und der letzten Viertelstunde in jeder Partie kassierten die "Löwen" aus Braunschweig mehr als die Hälfte aller Gegentreffer.

Das Karlsruher Wildparkstadion | Bild: Stadt Karlsruhe

Die Mannschaft aus der Stadt an der Ocker, dem Fluss, der die Innenstadt wie ein Ring umschließt, belegt Rang 16 in Liga zwei. Sechs Saisonsiege gelangen der Elf von Coach Michael Schiele bisher. Diese etwas magere Ausbeute basiert auch darauf, dass die Braunschweiger nur 30 Treffer in 25 Zweitligaspielen erzielten.

Einige Faktenvergleiche:

Ballbesitz der Braunschweiger: 41 Prozent

KSC Ballbesitz: 48 Prozent

Laufdistanz in Kilometer: Eintracht – 2.803,8

KSC Laufdistanz: 2.862,7 Kilometer

Sprints: Braunschweig – 5.423

KSC Sprints – 5.063

Gewonnene Zweikämpfe: Eintracht – 2.627

KSC gewonnene Zweikämpfe – 2.598

Wiedersehen mit Fabio Kaufmann

44 Spiele gab es bisher zwischen beiden Clubs, 16 KSC Siege und elf Unentschieden stehen zu Buche. In Liga zwei gabs 21 Partien, nur sechs davon verloren die Badener. Im September 2022, in der Hinrunde der aktuellen Saison, wurde in Braunschweig mit 1:2 verloren. Damals erzielte Anthony Ujah für die „Löwen“ einen Doppelpack.

Lukas Fröde (KSC 4) im Duell um den Ball, gegen Nick Proschwitz (Braunschweig 33) | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Der 32 Jahre alte Nigerianer Ujah ist ein Ex-Mitspieler von KSC-Trainer Eichner, beide spielten einst beim 1. FC Köln. Aktuell brachte es Ujah auf sechs Treffer und zwei Vorbereitungen. Mittelfeldmann Manuel Pherai erzielte auch sechs Treffer in Liga zwei und bereitete dazu drei Tore vor.

Braunschweig praktiziert mit Ujah ein brandgefährliches Umschaltspiel, kommt so zu Abschlüssen. Unterstützt wird Ujah von Fabio Kaufmann. Der Offensivallrounder wechselte vor der laufenden Spielrunde vom Wildpark zur Eintracht. Die aktuelle Performance: Braunschweig gewann nur eines der letzten fünf Spiele, die Fächerstädter dagegen vier von fünf.