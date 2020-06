Für den einen geht es um den Aufstieg ins Fußball-Oberhaus, für den anderen um den Abstieg in die dritte Liga: Die Vorzeichen vor dem Heim-Derby des kriselnden Karlsruher SC gegen den Aufstiegsaspiranten VfB Stuttgart am Sonntag (Anpfiff 13.30 Uhr) könnten unterschiedlicher kaum sein. Und dennoch macht KSC-Trainer Christian Eichner den Fans der Blau-Weißen Hoffnung.

Auch wenn der KSC 22 Punkte unter dem VfB steht, ist Eichner zuversichtlich. "Die Mannschaft gibt immer alles", meint er in der Online-Pressekonferenz vor dem Spiel am Freitag. "Wieso sollten wir den VfB am Sonntag nicht schlagen können?"

Um einen Abstieg in die dritte Liga zu vermeiden, braucht der KSC die drei Punkte unbedingt. Die letzten fünf Spiele haben den Karlsruhern sechs Tabellenpunkte erbracht - trotzdem nicht genug für den Sprung raus aus dem Tabellenkeller.

Hofmann und Stiefler wieder einsatzbereit

Personell ist die Eichner-Elf gegen die Schwaben gut aufgestellt: Auch wenn Mittelfeldspieler Janis Hanek mit Verdacht auf einen Kreuzbandriss nicht am Spiel teilnehmen kann, sind die beiden gesperrten Spieler Philipp Hofmann und Manuel Stiefler nach der Aue-Niederlage wieder mit dabei. In welcher Aufstellung der KSC am Sonntag auflaufen wird, ist aber noch nicht sicher, so der Chef-Trainer.

Dass die Begegnung dennoch nicht einfach wird, weiß Eichner: "Wir treffen auf eine ausgezeichnete Stuttgarter Mannschaft", so der Trainer über den VfB. "Die Mannschaft ist glänzend aufgestellt."Auch KSC-Mittelfeldspieler Lukas Fröde ist sich der Herausforderung bewusst. "Wir wollen das Spiel gewinnen, auch wenn wir wissen, dass es nicht leicht wird."