Vor dem Nachholspiel gegen den SV Sandhausen am Dienstagabend spricht Christian Eichner, Trainer des Karlsruher SC, über Alois Schwartz und was er sich für die zukünftigen Transferfenster wünschen würde.

Nach der 1:2-Niederlage beim SV Werder Bremen am Samstag erwartet der Fußball-Zweitligist Karlsruher SC am Dienstag (Anpfiff 18.30 Uhr) den SV Sandhausen. Rund 10.000 Zuschauer sind im Wildpark zugelassen, die Südtribüne wird jedoch aufgrund der aktuellen Verordnung geschlossen bleiben. 500 Tickets gehen im Vorfeld an die Gästefans.

Benjamin Goller könnte erstmals im Kader stehen

Die Pressekonferenz vor dem Spiel am Montag fiel kurz aus. "Die letzten Stunden standen im Zeichen der Regeneration", sagt KSC-Trainer Christian Eichner. An der Personalsituation hat sich im Vergleich zum Bremen-Spiel wenig verändert: Christoph Kobald fehlt aufgrund einer Gelb-Sperre und Rückkehrer Benjamin Goller darf zum ersten Mal im Kader stehen.

"Benni hat sicherlich die Möglichkeit, morgen zu starten", so Eichner. Bei Lucas Cueto wollte der KSC-Trainer das Abschlusstraining am Montagmittag noch abwarten, er schätzte seine Chancen auf einen Kaderplatz auf "50:50".

"Gegen Bremen haben wir zu unsauber gespielt"

Angesprochen auf die Frage, wie er die Transferaktivitäten des SV Sandhausen, der in der Winterpause acht Spieler geholt hatte, beurteilt, äußert sich Christian Eichner folgendermaßen: "Wir sind ein Club, der in jedem Transferfenster intelligent unterwegs sein muss, in diesem Bereich aber nicht zu den Führenden der Liga gehören. Irgendwann müssen wir einen Schritt nach vorne kommen in diesem Bereich", sagt er und ergänzt: "Da gibt es aber auch keine konträre Meinung im Verein."

Mit Blick auf die Niederlage in Bremen meint Eichner: "Wir haben gegen eine Top-Mannschaft der Liga gespielt und gesehen, dass wir körperlich mithalten können. Dennoch waren wir in den spielentscheidenden Situationen zu unsauber, defensiv und offensiv. Eine Kleinigkeit hat das Spiel entschieden, aber das Spiel haben wir schnell abgehakt." Rückschlüsse auf die Partie gegen Sandhausen seien schwierig, die Spiele werden "wenig miteinander zu tun haben", schätzt Eichner.

"Wir wollen die Zuschauer schnell unterhalten"

Dass der Cheftrainer der Blau-Weißen am Dienstag auf seinen Vorgänger Alois Schwartz treffen wird, unter dem er als Co-Trainer gearbeitet hatte, spielt für Eichner keine große Rolle. "Dass dieses Duell irgendwann mal ansteht, ist völlig normal", so Eichner über den Sandhausen-Coach. "Ich bin ein Trainer, der die Dinge beeinflussen will, die ich beeinflussen kann. Wir wissen, welche Art von Fußball im Normalfall auf uns zukommen wird und versuchen, die Jungs darauf einzustellen", sagt Eichner.

Den zurückkehrenden Fans verspricht KSC-Coach Eichner vor der Begegnung mit Sandhausen, alles daranzusetzen, "die Zuschauer schnell zu unterhalten mit unserer Art und Weise, die wir uns morgen Abend versprechen".