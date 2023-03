"Block eins ist vorbei, jetzt starten wir morgen in Block zwei. Die Phase, in der ganz oben Titel vergeben werden. Bei uns geht es darum, an Block eins anzuknüpfen", eröffnet Christian Eichner, Cheftrainer des Karlsruher SC, die Pressekonferenz am Freitagmittag. Nach der ersten und letzten Länderspielpause der restlichen Saison empfängt der KSC am Samstag Eintracht Braunschweig.

Augenmerk auf Anthony Ujah

"Kein typischer Tabellensechzehnter", so Eichner. "Auch sie gehören zu diesem Topf an Mannschaften, die wie wir um ihr Saisonziel kämpfen und gegen die wir im Hinspiel wohl eines der enttäuschensten Spiele abgeliefert haben." Am neunten Spieltag verloren die Badener nach einem Doppelpack von Stürmer Anthony Ujah 2:1.

Braunschweigs Anthony Ujah (l) erzielt gegen Sebastian Jung vom Karlsruher SC sein Tor zum 2:1. | Bild: Swen Pförtner/dpa

Auf den 32-Jährigen gelte es wieder ein besonderes Augenmerk zu haben. "Er ist ein absoluter Unterschiedsspieler und toller Wandspieler. Einer der überragenden Spieler in diesem Jahr und gemessen an seiner Größe einer der besten Kopfballspieler der Liga", so Eichner. Seinen Abwehrspielern wolle er entsprechende "Handlungsempfehlungen mit an die Hand geben."

Auch weil die Anzahl in den zwei Spielen unmittelbar vor der Pause wieder nach oben ging. Zwei gegen den HSV, fünf gegen Heidenheim. "Die Aufarbeitung hat so lange gedauert, bis alle Spieler wieder zurück waren. Es war wertvoll sich noch einmal die Art und Weise, wie wir die Gegentore bekommen haben, anzuschauen und darüber zu sprechen", sagt Eichner.

KSC will Gegentore wieder minimieren

Die Gründe für die Gegentreffer lagen laut Eichner in unterschiedlichen Bereichen. "Es waren spieltaktische Sachen und individuelle Fehler, die dann auf diesem Niveau eiskalt ausgenutzt werden. Das müssen wir wieder abstellen", so der KSC-Trainer und ergänzt: "Es kommt aber auch nicht alle Tage vor, dass der Gegner fast jeden Schuss außerhalb des Strafraums in den Giebel setzt."

Heidenheims Tim Kleindienst (r) trifft zum 2:2-Ausgleich. | Bild: Tom Weller/dpa

Gegen die "Löwen" erwartet Eichner "einen Abnutzungskampf in Reinform. Trotzdem erwarte ich von meiner Mannschaft, dass wir gemeinsam mit dem Publikum die Wucht erzeugen können, um das Spiel auf unsere Seite zu ziehen." Dass seine Elf dazu in der Lage ist, habe die Mannschaft in den vergangenen Wochen gezeigt.

Personell kann Eichner - bis auf die Langzeitverletzten - aus dem vollen Schöpfen. Tim Breithaupt fehlt weiterhin nach seiner Knöchelverletzung und Daniel O'Shaughnessy wird nach seiner Hüft-OP ebenfalls für längere Zeit nicht zur Verfügung stehen.

Choi macht Fortschritt - und Zivzivadze?

Kyoung Rok-Choi habe dagegen weitere Fortschritte gemacht, wird aber nicht zum Spieltagskader gehören. "Er, ist sehr weit und wir haben Hoffnung, dass er noch einmal in dieser Saison eingreifen kann", so Eichner.

Im Kader dabei sein wird dafür aber Winterneuzugang Budu Zivzivadze. Er war in der Länderspielpause für die Nationalmannschaft Georgiens im Einsatz. Beim 6:1 gegen die Mongolei sorgte er mit einem Treffer für den Endstand. "Ich glaube die Reise hat ihm mental sehr gutgetan- auch weil er nach langer Zeit mal wieder seine Familie sehen konnte. Ich bin frohen Mutes, dass er einen großen Schritt nach vorne gemacht hat."