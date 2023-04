Die ersten 15 Minuten verliefen laut Spielbericht des KSC torlos. Vereinzelt kämpften sich beide Mannschaften in den Strafraum, dann sorgte Mikkel Kaufmann für den ersten Jubel: "Unsere Nummer 14 setzt 35 Meter vor dem gegnerischen Kasten zum Sololauf an und vollendete sehenswert in die linke untere Ecke", so der Spielbericht. 1:0 in der 21. Minute.

Treffer folgen Schlag auf Schlag

20 weitere Minuten später folgte der nächste Treffer. Nachdem Simone Rapp im Sechzehner zu Fall gebracht wurde, sorgte der nachfolgende Strafstoß für das 2:0. "Der wieder genesene Kyoung-Rok Choi schnappte sich die Kugel und verwandelte eiskalt vom Punkt", so der KSC.

Der Karlsruher Kyoung-rok Choi in Aktion. | Bild: Uli Deck/dpa/Archivbild

Für die zweite Hälfte wurde fast vollständig durchgewechselt. Lediglich die beiden Außenverteidiger Lazar Mirkovic und Daniel Brosinski blieben auf dem Feld. Dann folgten die Treffer Schlag auf Schlag. Stefano Marino traf in der 48. Minute per Kopf, Marvin Wanitzek zieht in der 50. mit einem Hammer aus der linken Strafraumhälfte nach. 4:0.

Zweifacher Torerfolg für Zivzivadze

"Im Anschluss kratzte die Auswahl der türkischen Fußballer gleich dreifach am Ehrentreffer, dreimal verfehlten die Angreifer allerdings um wenige Zentimeter das Tor", heißt es im Spielbericht. Eine der gefährlichsten Situationen war der beherzte Schuss aus 60 Metern Entfernung. Kai Eisele klärte jedoch spektakulär und leitete den Schuss per Brust an den Pfosten (65.).

Budu Zivzivadze beim Training. | Bild: Mia

Wenige Augenblicke später macht Neuzugang Budu Zivzivadze den fünften Treffer - in der 67. Spielminute. Danach passierte einige Zeit nichts. Dann, in der 87. Minute, legt Zivzivadze nach und machte kurz vor Abpfiff das halbe Dutzend voll.

Karlsruhe Chronik einer Entlassung: So lief die Freistellung von Oliver Kreuzer beim KSC Das könnte Sie auch interessieren

"Die 2.634 Zuschauenden sahen somit ein interessantes, torreiches Spiel für eine sehr wichtige Spendenaktion. Ein rundum gelungener Abend für alle Beteiligten", so der KSC.