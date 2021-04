vor 1 Stunde Lukas Hiegle Karlsruhe Analyse zum Spiel: KSC lässt im Nachholspiel gegen Aue wieder Punkte liegen

Nur gut drei Tage nach dem enttäuschenden Last Minute-Remis gegen die Würzburger Kickers war der Karlsruher SC am Montagabend gegen Erzgebirge Aue gefordert. Neben zwei Verletzungen muss der KSC bis zum Gastspiel bei Fortuna Düsseldorf auch das oft mangelhafte Zusammenspiel in der Offensive überarbeiten.