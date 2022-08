Fürth vor 1 Stunde

KSC-Analyse zum Spiel in Fürth - Eichner meint: "Uns tut dieses Ergebnis extrem gut"

Bei der Spielvereinigung Greuther Fürth schafft es der Karlsruher SC erneut nicht einen Sieg einzufahren. Beim Absteiger gerät man zunächst in der zweiten Halbzeit in Rückstand, kann aber per Elfmeter ausgleichen. Marvin Wanitzek verwandet und sichert damit den ersten KSC-Punkt der neuen Saison. Die Analyse von Peter Putzing.