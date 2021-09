vor 2 Stunden Lukas Hiegle Karlsruhe KSC-Analyse: Rote Karte und Wanitzek-Hammer bringen KSC drei Punkte gegen Schalke

Der Karlsruher SC kann Bundesliga-Absteiger Schalke 04 in der heimischen Veltins-Arena ein Bein stellen und entführt drei Punkte gegen die Gelsenkirchener, die weiterhin nicht so recht in Schwung kommen in der Zweiten Liga. Den Wendepunkt der Partie markierte ein Platzverweis für die Königsblauen.