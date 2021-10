vor 1 Stunde Regensburg Ein verschenkter Sieg? Karlsruher SC kommt in Regensburg zu einem 2:2

Nach einer 2:0-Führung hat der Karlsruher SC einen Sieg bei Tabellenführer SSV Jahn Regensburg noch verpasst. Die Badener kamen am Samstag zu einem 2:2 (1:0) beim Überraschungsteam der 2. Fußball-Bundesliga. Vor 8790 Zuschauern brachten Marvin Wanitzek (14. Minute) und Marco Thiede (51.) die lange spielbestimmenden Karlsruher in Führung. Nach dem Einsatz des Video-Schiedsrichters gelang Andreas Albers (56./Handelfmeter) der Anschluss. Nur zwei Minuten später stellte Benedikt Gimber (58.) den Ausgleich her. Der Jahn bleibt erstmal Tabellenführer, der KSC verpasste seinen vierten Saisonsieg.