vor 1 Stunde Karlsruhe Trotz Gersbeck-Rot: KSC ringt Aue nieder und springt auf Platz fünf

Der Karlsruher SC hat in der 2.Bundesliga den zweiten Heimsieg der Saison gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Christian Eichner gewann am Samstag dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit mit 2:1 (0:0) gegen den weiter sieglosen FC Erzgebirge Aue, der unter seinem neuen Trainerduo Marc Hensel und Carsten Müller wieder ans Tabellenende abrutschte.