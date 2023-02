Karlsruhe vor 1 Stunde

KSC dreht Spiel in Unterzahl und atmet endlich auf

Die Sieglos-Serie des Karlsruher SC in der 2. Bundesliga hat ein Ende. Nach zuvor neun Pflichtspielen ohne Erfolg gewannen die Nordbadener am Freitagabend daheim mit 2:1 (1:1) gegen die SpVgg Greuther Fürth. Die Gäste gingen dank eines Eigentors von Tim Breithaupt (21. Minute) in Führung, ehe Marvin Wanitzek in Unterzahl der Ausgleich gelang (37./Foulelfmeter). Nach dem Seitenwechsel drehte Mikkel Kaufmann das Spiel zugunsten des KSC (73.).