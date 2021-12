vor 1 Stunde Karlsruhe Kann der KSC nach elf Jahren mal wieder zu Hause gegen Hansa Rostock gewinnen? Diese Facts sprechen dafür

Es wird das letzte Hurra im BBBank Wildpark im Jahr 2021. Der Karlsruher SC empfängt zum letzten Spiel des Jahres und gleichzeitig zum Rückrundenauftakt den FC Hansa Rostock. Am ersten Spieltag gab es in Rostock einen Sieg für die Blau-Weißen, was Christian Eichner optimistisch auf die letzte Partie des Jahres blicken lässt. Peter Putzing hat weitere Facts die für einen Dreier am Sonntag sprechen.