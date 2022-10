von Peter Putzing

Christian Eichner redet nicht um den heißen Brei. Der KSC-Trainer sagt, was er erwartet, setzt seine Mannschaft vor der Partie gegen den SV Darmstadt 98 schon etwas unter Druck.

Der KSC will auch mal gegen einen Großen gewinnen

"Wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, müssen wir auch gegen ein Team, das zu den Großen der Liga zählt, gewinnen." Bisher gelang das den Blau-Weißen weder gegen den HSV, noch gegen Paderborn und auch nicht gegen Heidenheim. Jetzt soll gegen den Tabellenzweiten, den SV Darmstadt 98, ein Dreier her.

Christian Eichner, Cheftrainer beim Karlsruher SC. | Bild: Lars Notararigo

Für die Blau-Weißen sind die Voraussetzungen einen Heimsieg einzufahren - gut. Denn: Der KSC tritt nach dem Auswärtssieg in Bielefeld mit breiter Brust an. Doch klar ist auch, dass das Spiel gegen Darmstadt eine schwierige Aufgabe wird, denn die "Lilien" sind in Topform.

Zuletzt feierten die Hessen drei Siege in Serie. Trainer Torsten Lieberknecht ließ am vergangenen Spieltag, beim 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf, seine Elf mit einer Raute im Mittelfeld agieren - so wie das der KSC seit Wochen erfolgreich praktiziert.

Darmstadt kommt als zweitbestes Auswärtsteam

Die Badener erwartet eine Mannschaft, die im Flow ist. Der Tabellenzweite SV 98 hat bereits 24 Punkte auf dem Konto, hat ein Torverhältnis von 20 zu elf Toren. Und - ist zweitbestes Auswärtsteam. Zehn Zähler wurden in fünf Partien auf gegnerischem Geläuf eingefahren.

Marvin Mehlem (r) brachte Darmstadt gegen Sandhausen auf die Siegerstraße. | Bild: Uwe Anspach/dpa

Aber - der KSC kann statistisch durchaus Paroli bieten. Denn: Zehn Punkte konnten die Badener in den Spielen im heimischen Wildpark verbuchen.

"Lilien" Stürmer Philipp Tietz - ein Ex-KSC-Spieler - hat bisher fünf Treffer erzielt. Exakt die gleiche Anzahl wie KSC-Mittelfeldspieler Marvin Wanitzek. Darmstadts Fabian Holland ist mit sechs Verwarnungen der König der gelben Karten im bisherigen Saisonverlauf.

Für Mehlem, Bader und Gondorf geht es gegen den Ex-Klub

Spielgestalter der Hessen: Marvin Mehlem. Doch Mehlem, der im Wildpark ausgebildet wurde und den man damals seitens der sportlich Verantwortlichen nicht unter allen Umständen halten wollte, entwickelte sich zu einem der besten Mittelfeldspieler der 2. Bundesliga.

KSC-Profi Lucas Cueto (M.) ist vor Matthias Bader (r) von Darmstadt 98 am Ball. | Bild: Uwe Anspach/dpa

Neben dem "Jungvater Mehlem" ist auch Matthias Bader - ein weiterer Ex-Karlsruher - Stammspieler beim KSC-Gegner. Entweder als Rechtsverteidiger oder in der Mittelfeldreihe rechts.

Im KSC-Trikot lieferte Jerome Gondorf bisher eine Super-Laufleistung ab. 125,82 Kilometer spulte der KSC-Kapitän ab, und das, obwohl er nicht in allen Begegnungen die komplette Spielzeit auf dem Feld stand. "Jego" ist die Nummer drei der Liga!

Hofmann bester KSC-Torschütze für den gegen Darmstadt

Der KSC-Chef hatte vor einigen Jahren bei den Hessen eine tolle Zeit. Er brachte es auf 140 Einsätze für die 98-ger. 62 davon in der ersten Bundesliga.

Kopfballduell zwischen Philipp Hofmann (KSC 33) und Nicolai Rapp (Darmstadt23) | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Bester KSC-Torschütze aller Zeiten gegen die Hessen: „Tormaschine“ Philipp Hofmann. "Hoffi", inzwischen in Bochum, erzielte gegen die Hessen schon fünf Treffer.

Die Laufleistung der Darmstädter war bisher etwas besser als die des KSC. Auch in Sachen Zweikämpfe waren die Hessen - wenn auch minimal - erfolgreicher als die Badener. 53 Prozent der Zweikämpfe gewannen Akteure von 98, 50 Prozent die KSC-Profis.

Darmstadt seit elf Spielen ungeschlagen

Von den letzten fünf Heimspielen gegen die Hessen gewann der KSC drei, zwei gingen verloren. Tordifferenz: zehn zu fünf für den KSC. In der vergangenen Saison fertigten die Badener – allerdings eine Corona geschwächte Darmstädter Elf - mit 3:0 ab.

Darmstadt-Coach Torsten Lieberknecht. | Bild: Uwe Anspach/dpa

Der SVD verlor keines seiner letzten elf Spiele. Auswärts ist die Lieberknecht Mannschaft seit fünf Partien ungeschlagen. Die Hessen sind treffsicher, erzielten in den letzten elf Begegnungen immer ein Tor.

Der KSC trifft gegen Darmstadt im Schnitt 2,2-Mal. Die "Lilien" nur 1,2-Mal. Bei KSC Heimspielen landete die Kugel durchschnittlich 2,1-Mal im gegnerischen Netz.