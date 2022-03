Kann der KSC nach dem Pokal-Kater gegen St. Pauli punkten? Eichner will "Weg der letzten Wochen weiter gehen"

Nur etwas mehr als 60 Stunden hat der Karlsruher nach der bitteren Pokal-Niederlage beim HSV Zeit, sich auf die schwere Aufgabe in der Liga beim FC St. Pauli vorzubereiten. Wie das gelingen soll und in welchem Zustand die Mannschaft ist, verrät KSC-Trainer Christian Eichner auf der Pressekonferenz am Freitag.

Nach dem Ausscheiden im Pokal musste der Fußball-Zweitligist die nächste bittere Pille schlucken: Offensivspieler Kyoung-Rok Choi, der bereits im Dezember mit einem Muskelfaserriss in der Wade ausgefallen war, hat sich in der ersten Halbzeit des Pokalspiels beim Hamburger SV erneut einen Faserriss im linken Unterschenkel zugezogen.

Fragezeichen unter anderem bei Hofmann

Für das Spiel beim Tabellendritten FC St. Pauli (44 Punkte) fällt der Südkoreaner damit genauso aus wie für die nächsten KSC-Begegnungen. Auch Kapitän Jérôme Gondorf fehlt gelbgesperrt. "Beim ein oder anderen müssen wir noch schauen, wie er den Mittwoch verkraftet hat", sagt Trainer Christian Eichner auf der Pressekonferenz am Freitag. Marco Thiede, Benjamin Goller, Lucas Cueto und Philipp Hofmann nannte Eichner als Kandidaten, denen die Partie besonders zugesetzt hat.

Immerhin: Der neuntplatzierte KSC hat sich durch die guten Ergebnisse in der Liga zuletzt im Mittelfeld stabilisiert und mit 33 Punkten einen ordentlichen Puffer nach unten aufgebaut. Auch ein Zoobesuch am Tag nach dem Ausscheiden sollte helfen, Spieler und Trainer von dem Erlebnissen im Hamburger Volksparkstation abzulenken.

"Wir haben den gestrigen Tag gebraucht, um die Geschehnisse einzuordnen und zu verarbeiten. Manchmal haben wir aber auch durch die Tiere durchgeschaut, weil du einfach noch zu aufgewühlt warst vom Abend zuvor", gibt Eichner zu.

Systemumstellung denkbar

900 Karlsruher Fans sind am Millerntor dabei. "Wir sind alle sehr froh, dass es morgen relativ zeitnah in der Liga weitergeht", so Eichner. Durch die Ausfälle sei laut Eichner auch ein 4-4-2 denkbar, wie es der KSC auch direkt nach der Winterpause beim SV Darmstadt gespielt hatte. "Es gibt aber auch andere Gedanken", sagt Eichner.

Von einem Nachteil dadurch, dass der Gegner vom Samstag unter der Woche einen Tag mehr zu Regeneration hatte, geht Christian Eichner nicht direkt aus: "Das wird das Spiel zeigen. Die Jungs sind in der Lage, über Grenzen zu gehen, das haben sie am Mittwoch gezeigt. Da treffen am Samstag zwei Mannschaften aufeinander, die im Pokal Spuren hinterlassen haben, die überzeugt haben."

Dass der FC St. Pauli bislang eine so überzeugende Saison spielt, kommt für Eichner derweil nicht überraschend: "Das hat sich schon in der Rückrunde der letzten Saison angedeutet. Das ist offensiv, wenn alle auf dem Platz stehen, mit das Beste, was die Liga zu bieten hat."

Gegen diesen Gegner komme es darauf an, "unseren Weg der letzten Wochen weiterzugehen" und "defensiv sehr verlässlich zu spiele", führt Eichner aus. "St. Pauli hat eine sehr flexible Spielweise und einen enormen Torhunger im vorderen Bereich."