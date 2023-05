Aller guten Dinge sind drei? In Kiel hört man aktuell diesen Spruch gar nicht gern. Denn zuletzt verloren die Elf von Holstein Kiel 0:3 – und das dreimal in Folge. Zuerst in Heidenheim, dann im Heimspiel gegen Darmstadt und am vergangenen Spieltag kassierte man eine 0:3 Klatsche in Düsseldorf.

Schleusener will alle Spiele gewinnen

Drei Spiele ohne eigenen Treffer - dafür mit neun Gegentoren. Das ist eine bittere Bilanz. Mit all zu großem Selbstvertrauen werden die "Störche" gegen den KSC nicht auflaufen. KSC-Angreifer Fabian Schleusener, der beim Sieg gegen Hannover sein Saisontor Nummer zwölf markierte, gibt das Ziel für die restliche Spielrunde aus: "Wir wollen alle Begegnungen gewinnen."

Das könnte klappen, falls er und Sturmkollege Mikkel Kaufmann weiterhin so treffsicher agieren. Kaufmann bringt es auf zehn Treffer. Acht davon erzielte der dänische Leihspieler in der Rückserie. Trainer Christian Eichner hat für die Restsaison Rang sieben als Ziel im Visier. Diese Position hat im Moment der 1. FC Kaiserslautern inne, die Pfälzer müssen noch bei den Badenern antreten.

Kiel-Coach Marcel Rapp hatte nach der Pleite gegen Darmstadt seine Elf in Düsseldorf mächtig umgebaut. Ohne Erfolg. Es gab wieder eine 0:3 Klatsche. Kiel: Defensiv ohne Konzentration, offensiv ohne Ideen.

Kiel nicht unbedingt eine Heimmacht

Torjäger Steven Skrzybski - bisher 13 Tore und sieben Vorlagen - hat Ladehemmung. In der Heimtabelle belegt Kiel Rang 13, musste im heimischen Holstein Stadion, das 15.034 Fans Platz bietet, immerhin schon sechs Niederlagen hinnehmen. Dabei erzielten die Kieler 24 Tore, kassierten aber auch 24 Treffer.

Im aktuellen Gesamtranking ist Kiel auf Rang zehn, kurz hinter dem KSC, notiert. Die Störche haben zwei Punkte weniger als die Fächerstädter auf dem Konto, die auf Position acht rangieren. Im Hinspiel kassierten die Blau Weißen im Wildpark eine herbe 1:4 Niederlage.

In der Startelf damals: Kelvin Arase, inzwischen bis Ende der Saison zum KV Ostende ausgeliehen. Tim Breithaupt traf in dieser Partie ins eigene Tor. Ex-KSC-Spieler Fabian Reese traf für Kiel. Der Schweizer Simone Rapp erzielte den KSC Ehrentreffer.

Kiel-Trainer Rapp hat eine KSC-Vergangenheit

Insgesamt acht Pflichtspiele gab es zwischen beiden Clubs. Davon gewann der KSC drei, eine Partie endete remis. Cheftrainer der "Kieler Sportvereinigung Holstein" ist Marcel Rapp. Der 44-Jährige, gebürtige Pforzheimer, wurde in der KSC-Jugend ausgebildet. Der einstige Defensivspezialist hat im Wildpark seine ersten Schritte als Fußballprofi gemacht.

KSC-Cheftrainer Eichner und Rapp waren einige Zeit gemeinsam in der KSC-Jugend. Zwar standen sie aufgrund des Altersunterschieds nicht in gleichen Teams, kennen und schätzen sich jedoch.

Rapp setzt auf Spielkultur bei Ballbesitz, schnelles Umschaltspiel und taktische Flexibilität. Der Etat der Kieler entspricht ungefähr dem des KSC. Das KSC-Team markiert ein Viertel aller Treffer zwischen der 61. und 75. Minute. Gegner Kiel ist nur in einem Heimspiel ohne eigenen Treffer geblieben.

Tore sind garantiert

Das heißt: Tore sind in dieser Begegnung garantiert. Auch, weil die Störche in den letzten sieben Spielen immer mindestens ein Gegentor hinnehmen mussten. Und: Der KSC kassierte gar in jedem der neun letzten Begegnungen mindestens ein Gegentor.

Für die Fächerstädter geht es zuerst darum, einen 0:1 Rückstand zu vermeiden, denn traf das diese Spielrunde auswärts zu - dann gewannen die Badener keine dieser Begegnungen. Im Schnitt erzielten die Norddeutschen gegen den KSC zwei Tore pro Partie. Dem KSC gelingen im Schnitt 2,2 Treffer gegen Holstein.