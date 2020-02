Wie üblich ist die Aufstellung für das morgige Spiel des KSC gegen Nürnberg noch geheim. Daher wollen wir nun von Euch wissen: Wie sieht eure Wunsch-Startelf der Blau-Weißen aus?

Im Gegensatz zum 1:1 gegen den VfL Osnabrück vor knapp zwei Wochen veränderte KSC-Cheftrainer Christian Eichner bei der Begegnung mit dem SV Sandhausen am vergangenen Sonntag nicht nur seine Aufstellung, sondern auch seine Taktik: Er wechselte von einem 4-4-2 zu einem 4-2-3-1.

Und das scheint gewirkt zu haben! So verließen die Karlsruher das Hardtwaldstadion nach einem erlösenden 2:0-Sieg mit drei Punkten im Gepäck. Über Details hält sich "Eiche" zwar gewohntermaßen noch bedeckt, dennoch liegt es nahe, dass der Trainer auch für das Kellerduell gegen den Tabellenfünfzehnten Nürnberg am Freitagabend auf ein 4-2-3-1 setzen könnte.

Doch mit welchen Spielern? Jetzt seid ihr gefragt: Schlüpft in die Rolle von Christian Eichner und stellt euch eure KSC-Startelf zusammen. Mit Klick auf die blauen Pfeile votet ihr eure Lieblingsspieler in der Liste nach oben. Wer soll gegen den 1. FC Nürnberg auf dem Platz stehen? Das Ergebnis wertet ka-news.de am morgigen Freitag aus!

KSC-Voting: Tor

KSC-Voting: Abwehr

KSC-Voting: Mittelfeld

KSC-Voting: Sturm