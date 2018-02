Das Spiel des Karlsruher SC gegen den Fortuna Köln endete (1:0). Wie schlugen sich die Blau-Weißen auf dem Rasen? In unserer neuen Serie gibt es die ersten Eindrücke frisch vom Spielfeldrand mit dem ka-news-Halbzeitpfiff! Wer hat geglänzt, wer hat enttäuscht, was waren die Highlights? Peter Putzing liefert die Antworten!

1. Halbzeit

Man leidet mit Anton "Toni" Fink. In Liga drei ist er der beste Torjäger aller Zeiten. Doch beim KSC will es einfach nicht so richtig klappen.

"Torjäger Ton"“ hat Ladehemmungen. Dabei ackert und rackert er. Beim Anpfiff wartete er schon lange 669 Minuten auf ein Tor. Beim Halbzeitstand noch immer.

Doch seine Vorbereitung zum 1:0 durch Schleusener: Allererste Sahne!

2. Halbzeit

Etliche Gästefans hatten die Narrenkappe auf – doch die Fortuna Spieler präsentierten sich anders. Es gab wenig zu lachen für den KSC – dafür mehr auf die Socken. Gelbe Karten für die Kölner am Fließband. Und Toni? Der rannte so weit ihn die Füße trugen – traf aber erneut nicht… Auch, weil er viel Pech hatte. Endstand: 1:0

