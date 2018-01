Das Spiel des Karlsruher SC gegen Werder Bremen II endete 1:0 (1:0). Wie schlugen sich die Blau-Weißen auf dem Rasen? In unserer neuen Serie gibt es die ersten Eindrücke frisch vom Spielfeldrand mit dem ka-news-Halbzeitpfiff! Wer hat geglänzt, wer hat enttäuscht, was waren die Highlights? Peter Putzing liefert die Antworten!

1. Halbzeit

"Bouba" ist wieder da! Nachdem der in der KSC Jugend ausgebildete Offenspieler vergangenes Jahr die Fächerstadt in Richtung Bremen verließ, kehrte der Techniker mit der Reserve von Werder in seine alte Heimat zurück.

Die Leistung des 21-Jährigen in den ersten 45 Minuten? Als verkappter Rechtsverteidiger: Sehr ordentlich. Der KSC? Prima, Chance auf Chance. Schade, dass nur Marvin Wanitzek ins Gästegehäuse traf.

2. Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel: Ein müder, mäßiger Auftritt der Wildparkprofis. Meist: Gähnfußball statt schöner Kombinationen. Überragend: Die KSC Fans mit sensationeller Unterstützung. Gästefans? Fehlanzeige. Der für die Werder Fans reservierte Block war – leer… Durch das wenig überzeugende, mühsame 1:0 gegen Werder II geht die Aufholjagd in Richtung Tabellenspitze weiter.

Die Spielernoten