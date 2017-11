ka-news-Schlusspfiff: Die Badener gewinnen 3:0 in Rostock!

Das Sonntagsspiel gegen Hansa Rostock gewann der Karlsruher SC 3:0 (2:0). Wie schlugen sich die Blau-Weißen auf dem Rasen? In unserer neuen Serie gibt es die ersten Eindrücke frisch vom Spielfeldrand mit dem ka-news-Schlusspfiff! Wer hat geglänzt, wer hat enttäuscht, was waren die Highlights? Peter Putzing liefert die Antworten!

1. Halbzeit

Es sieht gut aus! Macht "Mister Doppelpack" Fabian Schleusener den ersten Auswärtssieg für den KSC klar?

Zur Halbzeit führen die Badener mit 2:0 im Ostseestadion. Dass "Schleuse" treffen wird, das war für Ex-KSC Kapitän Maik Franz schon nach dem Spiel des KSC gegen Magdeburg klar.

"Wenn Schleuse fit ist, wird er für den KSC zur Waffe!!" Bisher hat die "Waffe" im Ostseestadion schon zweimal gezündet….

2. Halbzeit

Wenn das jemand vor dem Spiel gesagt hätte, dass der KSC mit 3:0 in Rostock gewinnt – dem hätte kaum einer geglaubt. Und jetzt: Da ist die KSC Auswärtswelt in Ordnung. Beim abwehrstärksten Team der Liga gewonnen – da wird der KSC Bus wohl an einer Tanke zur "Nahrungsaufnahme" Rast machen…

