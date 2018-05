Das Spiel des Karlsruher SC gegen Aalen endete 0:2 (0:1). Wie schlugen sich die Blau-Weißen auf dem Rasen? In unserer neuen Serie gibt es die ersten Eindrücke frisch vom Spielfeldrand mit dem ka-news-Halbzeitpfiff! Wer hat geglänzt, wer hat enttäuscht, was waren die Highlights? Peter Putzing liefert die Antworten!

1. Halbzeit

Superstimmung im Stadion vor rund 4.000 grandiosen KSC-Fans. Aber einer, mit dem man sicher gerechnet hat, einer der beim KSC Kultstatus hat, der in Aalen wohnt, ja dort schon mal erfolgreich Trainer war - der ist nicht im Stadion. Edgar "Euro-Eddy" Schmitt!

Dabei ist er im Moment in Aalen. Aber: "Euro Eddy" hat heute etwas Besseres zu tun. Er heiratet! In Aalen. Gefeiert wird dann im Sportpark in Malsch. Gratulation zur Hochzeit!

Aber: Trotz Hochzeit - über den Spielstand ist er immer informiert. Über das Führungstor von "Nachfolger" Marvin Pourié hat er sich riesig gefreut.

2. Halbzeit

Das hat Nerven gekostet – und ein paar Bier. Aber: Cool und clever gespielt, die Standards eiskalt genutzt, 2:0 gewonnen! Und: Wehen Wiesbaden hat in Paderborn verloren. Chapeaux Paderborn! So was nennt man: Vorbildlich sportlich und fair! Die Relegation ist erreicht! Und: Egel gegen wen der KSC antreten muss – das klappt!!

