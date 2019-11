vor 12 Minuten Ingo Rothermund Karlsruhe KSC-Spieler Lukas Fröde im Video-Interview: "Müssen Stuttgart abhaken und in den nächsten Spielen punkten!"

Nach der Derby-Niederlage in Stuttgart kommt nun Jahn Regensburg in den Wildpark. Den letzten Heimerfolg in der Liga feierte der KSC Mitte September gegen Sandhausen. Gegen die Domstädter soll der vierte Saisonsieg folgen. Das hofft auch Mittelfeldspieler Lukas Fröde.