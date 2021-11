vor 1 Stunde Karlsruhe 1:1-Unentschieden: KSC trotzt HSV einen Punkt ab

Nach zwei Liga-Niederlagen nacheinander hat der Karlsruher SC wieder gepunktet und dem Hamburger SV ein 1:1 (1:1) abgetrotzt. Philipp Hofmann (18. Minute) traf am Samstagabend für die Gastgeber, die mit 17 Punkten weiter im Tabellenmittelfeld der 2. Fußball-Bundesliga liegen. Sonny Kittel (14.) hatte den HSV, der zum elften Mal in Serie ungeschlagen blieb, der Spitzengruppe aber weiter hinterher hängt, vor 20.000 Zuschauern in Führung gebracht.