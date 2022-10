von Peter Putzing

In Hannover müssen die Karlsruher Abwehrspieler besonders auf einen 96-ger achten: Havard Nielsen. Denn der 29 Jahre Angreifer aus Norwegen hat schon sechs Treffer erzielt.

Nielsen trifft und läuft viel

Der neue Coach von Hannover 96, Stefan Leitl, brachte Stürmer Nielsen aus Fürth mit an die Leine. Nielsen ist nicht nur torgefährlich, er ist unter allen Angreifern der 2. Bundesliga der Laufstärkste.

Hannovers Maximilian Beier (r), Havard Nielsen (M) und Sebastian Kerk bejubeln den Treffer zum 2:0. | Bild: Torsten Silz/dpa

Stolze 139,17 Kilometer hat er bisher abgespult, ist damit auf Rang 13 im Ranking aller Zweitligaprofis. Beim KSC sind Tim Breithaupt, Jerome Gondorf und Marvin Wanitzek unter den ersten sieben der Liga platziert. Doch diese drei sind allesamt Mittelfeldspieler.

Auf noch etwas müssen die Badener sich beim Auftritt im Norden Deutschlands vorbereiten: das Stadion wird ganz sicher wieder richtig gut gefüllt sein, die Unterstützung der Heimelf wird wieder enorm sein. Bisher pilgerten 197.300 Zuschauer zu den Heimpartien der 96er. Die KSC-Spiele wurden von 123-459 Fans verfolgt.

Ballas, Franke und Junge gegen den Ex-Klub

Im KSC-Kader haben einige eine Hannover-Vergangenheit: Innenverteidiger Florian Ballas, Außenverteidiger Sebastian Jung und der neue KSC-Abwehrchef Marcel Franke. Sein Nachfolger als Kapitän bei den 96ern ist Ron-Robert Zieler - der Weltmeister.

Bild: Mia

Sebastian Kerk, ein Offensivmann im Kader der Hannoveraner, hat große Stärken bei Standards. Zu beachten bei den 96-gern ist auch Louis Schaub. Ein Offensivspieler, von dessen Potenzial KSC-Coach Christian Eichner sehr angetan ist. In den Reihen der Hannoveraner steht mit Jannik Dehm ein Akteur, der beim KSC ausgebildet wurde.

Die Ziele der Clubs klaffen weit auseinander. Beim KSC geht es nur darum, den Klassenerhalt zu sichern. Die Gastgeber dagegen wollen im vierten Anlauf endlich zurück ins Oberhaus.

Eichner trifft auf seinen Schwager

Die Partie ist auch ein innerfamiliäres Duell: KSC-Coach Eichner ist der Schwager von Hannovers Sportdirektor Marcus Mann.

Hannovers Sportdirektor Marcus Mann. | Bild: David Inderlied/dpa

Apropos Mann. Das Konzept, das Marcus Mann für den Club ausgearbeitet und präsentiert hat, hat alle überzeugt. Das Fachmagazin "kicker" bescheinigt dem Sportdirektor, dass er "klug investiert hat."

Von 41 Begegnungen der beiden Clubs gewann der KSC 13, schaffte in sechs Partien ein Remis. Aber: Der letzte Auswärtssieg der Badener in einem Pflichtspiel? Am 23. Juli 1988… Da gewannen die Badener mit 3:2 bei den Hannoveranern. Torschützen: Michael Spies und Arno Glesius, dazu ein Eigentor der Gastgeber.

Hannover: vier Punkt aus den letzten vier Spielen

Aktuell belegt Hannover Rang fünf, hat 21 Punkte auf dem Konto. Der KSC hat Position 10 inne, hat 17 Zähler verbucht. Die meisten Spiele gegen Hannover absolvierte der ehemalige Spielmacher Michael Harforth mit neun Einsätzen.

Bild: Mia

Die Badener müssen an der Leine bis zum Schlusspfiff hellwach sein, denn: die 96-ger erzielten ein Drittel ihrer Tore in der Schussviertelstunde. In Heimspielen haben die Hannoveraner in dieser Spielrunde in jeder Partie getroffen.

Einen Rückstand gilt es absolut zu vermeiden, denn die Fächerstädter konnte keine Auswärtspartie gewinnen, wenn sie mit 0:1 im Hintertreffen lagen. Aber die Performance des KSC-Gegners war in den vierletzten Spielen nicht gerade furchterregend: Magere vier Zähler wurden da eingefahren.